Foram MUITOS paredões nessa temporada do ‘BBB18‘, até que finalmente chegamos no derradeiro. Com a definição de Kaysar e Gleici como os primeiros finalistas do reality, ficou faltando resolver essa última eliminação. Como era de se esperar, Paula foi eliminada pelo público do programa.

Tiago Leifert entrou ao vivo na casa para começar seu último discurso de eliminação dessa fase do programa (afinal no próximo ele vai apenas dar o prêmio ao vencedor). O apresentador explicou que até tentou convencer a produção a fazer uma final com quatro pessoas, mas não atenderam. Ele então começou a falar sobre os emparedados da noite, e prometeu que em vez de eliminar, ele iria anunciar quem iria para a final.

Leifert elogiou o lado esportista de Paula e falou que boa parte do público entendeu. Ao falar sobre a família Lima, o apresentador tentou justificar que o fato de serem dois não é tão vantagem assim (provavelmente uma referência ao que a Paula criticou nas duas últimas formações de paredão). Ao final do discurso, Leifert anunciou que a família Lima estava na final. Paula foi eliminada com 62% dos votos.