Quem diria que duas sisters do BBB19 teriam o poder de derrubar toda uma programação elaborada pela produção do reality. Nesta sexta-feira (05) teríamos a formação de um paredão no confinamento, mas o plano original foi adiado por tempo indeterminado por causa da garra das duas.

Há 24 horas, Paula e Gabriela estão disputando uma liderança e um automóvel em uma exaustiva Prova de Resistência no BBB19. As sisters estão presas a um automóvel de uma marca patrocinadora, e a cada intervalo de tempo eles são atacados por uma fúria da natureza feita dentro dos Estúdios Globo: às vezes chove, às vezes eles ganham uma chuva de lama, algumas vezes aparece um vendaval e, por fim, tem também a opção de serem atingidos por uma luz que aumenta a temperatura.

Alan, Rízia, Hariany e Carolina encararam esse desafio com a esperança de conquistar uma liderança e o carro, mas a força de vontade das sobreviventes prejudicou a programação do reality. Como elas não encerraram a prova a tempo para a formação de paredão, Tiago Leifert precisou avisar que a atividade estaria cancelada.

Sendo assim, a formação de paredão está agendada para amanhã, sábado (05), durante o programa. Vamos aguardar.