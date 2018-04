Logo após a saída de Breno, o ‘BBB18‘ precisou continuar com a última prova do líder da temporada. Após a decisão, os brothers ainda precisaram formar o último paredão. Tenso, heim?

A prova foi bem simples, pois o jardim estava com 60 aparelhos de telefone tocando ao mesmo tempo, mas apenas o de número 54 garantia uma liderança. Todos saíram correndo ao mesmo tempo atrás do telefone certo, e Kaysar foi direto na direção do aparelho correto, como se já imaginasse que ele estaria lá.

Com a missão de indicar alguém, Kaysar indicou Paula e logo foi gritar como comemoração. Assim que a sister foi indicada, a empresária teve a ingrata tarefa de escolher entre seus amigos com quem ela enfrentaria, e assim ela decidiu pela família Lima para manter seu voto da última semana.

Consequentemente, Gleici e Kaysar são os primeiros finalistas do BBB18.