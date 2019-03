Muito mais do que as frases horrorosas que Paula tem dito durante o confinamento do BBB19, um dos grandes problemas é que nunca tem alguém para discordar dela, ou então explicar os motivos pelos quais aquilo não deve ser dito. Entretanto, no começo dessa noite, a sister deu uma opinião controversa a respeito de roupa para mulheres e até mesmo Hariany discordou da colega.

O assunto da noite era roupa curta em mulheres. Enquanto Gabriela e Elana defendiam posições mais modernas sobre o assunto (de que a mulher pode usar a roupa que quiser, e que roupa curta não é convite para outra pessoa assediar), Paula relatou um episódio de sua vida que reforçou o pensamento antiquado. A sister contou da vez que foi em um rodeio, e viu diversas mulheres com decotes generosos. “É muito vulgar, sabe?“, disparou a mineira.

Surpreendentemente, quem “retrucou” Paula foi sua colega Hariany, que comentou: “Vulgar é mais a atitude que a roupa“. Após uma rápida indignação de Paula, Elana explicou que essa noção de vulgaridade foi criada pela sociedade, e que o importante é a mulher se sentir bem com a roupa que estiver usando.

Não foi a primeira vez que a sister recebeu uma aulinha na casa mais vigiada do Brasil. Há algumas semanas Paula reclamou sobre troca de carinhos entre pessoas de mesmo sexo na rua, e ouviu um senhor discurso de Gabriela, que contou o quão difícil é para um homossexual andar de mãos dadas na rua.