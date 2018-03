Nesse domingo de Oscar, os participantes do ‘BBB‘ estavam preocupados com outro tipo de indicação: a do paredão.

Como Tiago Leifert já havia avisado ao público, a berlinda dessa semana é especial. Os brothers vão achar que duas pessoas serão eliminadas do paredão triplo, mas na verdade apenas a mais votada sairá. Mas não vão sair duas pessoas? Sim, a menos votada será levada para uma área separada, voltando na próxima semana com sangue nos olhos, imunidade e direito a indicar alguém pro paredão. Pra esquentar mais, a formação do paredão desse domingo foi na sala mesmo, na frente dos colegas.

Leifert começou a formação do paredão pedindo para o anjo Viegas anunciar para quem iria a imunidade, para só depois avisar que era ele mesmo que estava imune. Ele fez um textão bonito para imunizar Wagner, mas no fim foi avisado que ele mesmo seria o beneficiado. Quando Patrícia precisou indicar alguém, ela optou por Paula por não gostar da personalidade dela.

Confira como foi o voto dos brothers e as justificativas:

Gleici votou em Diego por ter menos aproximação.

Paula votou em Diego por ter colocado ela num paredão.

Breno votou em Wagner por achar que pode ser uma ameaça a ele.

Kaysar votou em Gleici por querer dar apoio a Patrícia.

Viegas votou em Mahmoud por ser a pessoa mais distante.

Família Lima votou em Diego por causa do decorrer do jogo.

Diego votou em Gleici por questão estratégica de defesa pessoal.

Mahmoud votou em Wagner por ser uma das três opções possíveis na casa.

Jéssica votou em Gleici porque está do lado de quem está defendendo ela.

Wagner votou em Mahmoud pois ele precisa trabalhar coletividade.

Caruso votou em Mahmoud por ele ser o maior rival.

Por causa do empate, Patrícia escolheu Gleici e Mahmoud para disputar o paredão. E como se a casa já não estivesse tensa, Leifert apareceu de surpresa e avisou para o pessoal da vasa que esse seria um paredão com duas pessoas eliminadas em vez de apenas um. O pessoal ficou num misto de espanto e pânico que mostra que os próximos dias serão bem agitados na casa.