Há algumas festas Breno anda tentando se aproximar de Paula. Sempre com muita “seduzência”, o maior namorador do ‘BBB18‘ tem suas manhas e já conseguiu convencer a sister a lhe dar alguns selinhos. Mas, a julgar pelo que Paula disse, vai ficar só nisso mesmo.

Paula estava passando desodorante no banheiro enquanto conversava com Wagner sobre esse caso estranho com Breno. Para a sister, ela não pretende ficar com o rapaz porque existe algo que a impede: Ana Clara. A filha de Ayrton, como bem se sabe, ficou com Breno nas duas primeiras festas e logo depois o brother fugiu porque… bem… o pai dela também está na casa.

Mas não pense que ela tem medo de Ana Clara ou algo do tipo, acontece que elas ficaram muito amigas e, para Paula, uma amizade vale muito mais que um beijo. Wagner concordou com a opinião da sister e comentou que ficar com Breno ainda poderia causar um belo de um climão.

Mesmo racionalmente não querendo ficar com Breno, Paula tem sofrido a tentação na pela. “Está difícil. Ele pega minha cara, dá selinho, me faz gracinha, beija minha orelha…“, narrou a sister com um sorriso no rosto.