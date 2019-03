Após vencer a prova do líder da semana e garantir um quarto cheio de regalias (e umas câmeras), Paula disparou diversos comentários maldosos sobre Rodrigo nessa última madrugada no BBB19. Sem saber com certeza a orientação sexual do brother, ela questionou suas atitudes e zombou bastante do participante pelas costas.

Paula, que diversas vezes afirmou com certeza que Rodrigo é homossexual, julgou o participante por causa de seu jeito novamente. Ao ver o brother pela televisão do quarto do líder, a mineira disse frases do tipo “não tem como ele não ser, ele é muito feminino”, ou então “ele desmunheca!“. Pelo visto, esses são fatores determinantes para Paula determinar a orientação sexual de alguém.

Para completar o pacote dos comentários maldosos, a sister ainda afirmou que Rodrigo tinha tudo para ser um “homão com voz grossa”, mas é “meigo”. Hariany, a eterna companheira de Paula, esteve junto da colega durante todos esses comentários e apenas riu bastante do brother.

Não é a primeira vez que a sister questiona a sexualidade de Rodrigo, que também é um alvo frequente de voto da bacharel de direito. Falta a ela descobrir que orientação sexual não está relacionada a qualquer tipo de trejeito ou personalidade, e sim unicamente à atração que sente. E, de qualquer forma, o ideal é sempre respeitar o coleguinha, independente de qual for sua orientação ou crença.