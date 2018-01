No começo da tarde desta sexta-feira (26) os participantes do ‘Big Brother Brasil‘ foram reunidos no lado de fora da casa pra a primeira Prova do Veto, novidade que Tiago Leifert apresentou no dia anterior para o público de casa.

Eles foram dispostos em uma mesa redonda e sentaram em banquinhos que simulavam pedaços de bolo. Na frente de cada um deles havia 3 tortas de merengue, e um a um eles pegavam uma dessas tortas e esfregavam na cara de quem eles escolhiam. Ganharia quem ficasse no final com alguma torta na frente. A novidade foi que a prova foi apresentada por Tiago Leifert, que normalmente só interage com os participantes nas disputas ao vivo.

A participante vencedora foi Paula, que saiu vitoriosa por ter uma torta na prova ao final da prova. Além de ter recebido o poder do Veto, Paula ganhou o direito de escolher os brothers que sofreriam o castigo do monstro.

Nessa semana, o castigo será andar o tempo inteiro com itens de farofeiros, e quando soar o sinal os brothers selecionados devem ir para uma praia cenográfica. Paula escolheu Jaqueline e Kaysar (que não sabia o que era “farofeiro” e precisou ser informado pelos demais colegas de confinamento).