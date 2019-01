O superparedão veio abalando as estruturas nesse começo do BBB19. Para quem não está sabendo, nessa primeira semana de confinamento a Globo promove uma mega berlinda com 14 pessoas emparedadas. Além de Gustavo e Danrley, que se salvaram na prova do primeiro dia, agora foi a vez de Paula garantir mais uma semana na casa mais vigiada do Brasil.

A prova foi de resistência, e logo de cara já chamou a atenção pelas 20 horas de duração, já nos anais como a sexta prova de resistência mais longa da hitória do programa. Os brothers, divididos em times de cinco pessoas, precisavam cumprir certas tarefas e levar cubos corretos para dentro de um carro do patrocinador. Se uma pessoa errasse ou abandonasse, todos eram eliminados. Sobrando apenas um time, a competição passaria a ser individual.

Paula e Carolina foram as grandes guerreiras que lutaram pela imunidade (e pelo carro). Sempre com muito respeito, as duas se preocupavam se a adversária estava em condições de continuar a disputa ou não. E, no final, XXXX sagrou-se a campeã da prova.

Assim, tirando Gustavo, Danrley e Paula, todos os outros brothers estão emparedados. Os 14 disputarão a preferência do público em um “paredão do bem”, ou seja, votamos em quer é para ficar. O menos votado deve ser eliminado em breve.