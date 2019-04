Encerrou nessa madrugada a quinta maior prova de resistência de todos os Big Brothers Brasil. Gabriela optou por desistir da prova da liderança do BBB19 após quase 26 horas, o que garantiu a vitória de Paula. Entretanto, mesmo não tendo ganhado, Gabriela pode ter sorte nesse paredão: Paula comentou com as amigas como não se sente confortável em indicar a vice da prova de resistência.

Paula e Gabriela estavam disputando uma liderança e um automóvel em uma exaustiva Prova de Resistência no BBB19. As sisters ficaram presas a um automóvel de uma marca patrocinadora, e a cada intervalo de tempo elas eram atacadas por uma fúria da natureza feita dentro dos Estúdios Globo: às vezes chove, às vezes eles ganham uma chuva de lama, algumas vezes aparece um vendaval e, por fim, tem também a opção de serem atingidos por uma luz que aumenta a temperatura.

A prova deveria ter sido resolvida antes do programa da última sexta-feira (05). Como isso não aconteceu, a formação do paredão precisou ser adiada para o sábado (06). Tiago Leifert justificou o atraso ao público no programa de ontem, explicando que não dava para começar uma votação até que se resolvessem qual das duas seria a líder.

O brother mandados ao paredão e com o maior índice de votação já voltará para casa no domingo, e o programa realizará uma nova dinâmica para escolher o novo líder da semana, assim como mais uma formação de paredão. Será o “super-domingo”, como explicou Tiago Leifert.