Após quase doze horas, terminou a prova do líder de resistência no BBB19. Paula foi a que aguentou ficar mais tempo com os braços erguidos e faturou a liderança da semana no reality. Entretanto, ela não conseguirá eliminar ninguém essa semana por causa do paredão falso que virá com o Carnaval. Calma que a gente explica!

A prova de resistência também foi a primeira a trazer consequências para os brothers. Os cinco primeiros eliminados precisavam sortear uma consequência negativa, que ia desde roubar estalecas de um colega, impedir alguém de usar a piscina ou mesmo tirar alguém da prova. Os demais que sobreviveram ao desafio puderam sair sem qualquer efeito negativo.

No final, sobraram apenas mulheres. Elana, Hariany, Paula e Carolina disputavam a liderança quando Elana não aguentou mais e pediu para sair. Entre amigas, o término do desafio foi bem pacífico e Paula conquistou a liderança.

Os brothers só não sabem que vão encarar um paredão triplo falso cheio de intriga (pois o terceiro nome da berlinda será indicado por um amigo, em uma dinâmica explicada por Tiago Leifert no programa de ontem), e em vez do público votar em quem quer eliminar, votaremos para dar imunidade a uma pessoa. Assim, na próxima terça-feira rolará a eliminação normalmente, mas a porta do reality estará trancada e o apresentador avisará os confinados da “pegadinha”.

Para compensar a falta de eliminação, o programa prometeu o pior paredão de todos os tempos na semana seguinte. Vamos acompanhar.