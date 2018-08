Paulo Vilhena aparece irreconhecível para o filme da ‘Turma da Mônica’

O aguardado filme live-action da “Turma da Mônica” está saindo do forno e Paulo Vilhena interpreta ninguém menos do que o Seu Cebola, pai do Cebolinha. Desde que essa notícia surgiu nós ficamos bem curiosas para saber como seria a caracterização. Afinal, nos quadrinhos, o personagem é assim:

–

E na nossa cabeça o Paulo Vilhena ainda é assim:

–

Brincadeira! A gente só queria ter uma desculpa para lembrar do seriado “Sandy & Junior” – por motivos de saudades eternas. Dá para acreditar que o programa estreou quase 20 anos atrás? Foi em 1999, amiga!

Bom, mas voltando a 2018, esse é o Paulo Vilhena de hoje:

#tbt tempo bom ta?! Loviu A post shared by Paulo Vilhena (@vilhenap) on Jul 19, 2018 at 1:46pm PDT

Super reconhecível, não é mesmo? Agora olha a primeira imagem dele como o Seu Cebola:

–

Confessa que você também não ia reconhecer!

Quanto ao filme, ele se chama “Turma da Mônica – Laços” e é baseado na grafic novel de mesmo nome, feita por Lu Cafaggi e Vitor Cafaggi a partir do universo criado por Maurício de Sousa. A estreia rola em 2019, ainda sem data definida.

Na trama, o Floquinho – que é o cachorro do Cebolinha, lembra? – desaparece e o garoto reúne a turma para procurá-lo. Juntos, eles vão enfrentar grandes desafios para levar o cão de volta para casa. E olha como está fofo o primeiro teaser do longa: