Jurados criticam pedido de namoro no ‘Dança dos Famoso’

O amor está no ar… e na competição do ‘Dança dos Famosos‘! No meio da definição dos finalistas, Lucas Veloso pediu sua professora Natália em namoro, mas o resultado não acabou agradando muito. O ritmo dessa etapa foi o tango e vários famosos foram reunidos para julgar. O júri artístico foi formado por Lázaro Ramos, Fafá de Belém e Iara Jereissati, já o lado técnico contou com Sueli Machado e Anselmo Zolla. Vamos conferir como foi cada uma das apresentações e a definição dos finalistas?

Lucas Veloso

Lucas Veloso chegou declarando que o tango é uma dança de homem e mulher, e não de criança. E realmente era coisa e adulto, porque rolaram vário beijos roubados durante os ensaios. Antes de começar a dança, Lucas aproveitou o momento e pediu sua professora em namoro. Faustão se surpreendeu e a plateia inteira foi à loucura.

Fafá de Belém descontou 0,1 de sua nota alegando que Lucas desestabilizou sua professora com o pedido de namoro, e que o ideal seria ter feito depois. Anselmo Zolla contou que a tensão de Lucas no começo da apresentação foi devido ao acontecimento. O participante aparentemente não curtiu muito as criticas, e afirmou ter dançado para sua amada Natália, não para o júri. Vixe.

Adriane Galisteu

Abraçada com uma bandeira da Argentina, Adriane Galisteu entrou nos ensaios querendo já ir para a final apenas porque quer dançar samba. Com passos muito suaves, a loira mostrou muita química com seu professor e impressionou a galera. O júri até aplaudiu de pé! “Cara… 10”, declarou a pragmática Fafá de Belém. “A minha nota é UOU”, disse Lázaro sem nem arranjar palavras para explicar o que sentiu. O júri técnico também ficou espantado com a coreografia e unanimemente deu nota 10.

Nicolas Prattes

Perdidinho, Nicolas Prattes começou seus ensaios semanais sem nem saber o que era o tango. O garoto achou que era um ritmo parecido com a salsa e sua professora percebeu com isso que teria muuuito trabalho naquela semana. Nicolas se apresentou um pouco mais travadinho, sua parceira teve a maior parte do trabalho da dança. Fafá achou a performance fabulosa, mas o júri técnico não foi tão bonzinho assim e descontou valiosos pontos da dupla.

Cris Vianna

A atriz revelou ter dificuldade porque o tango não é uma dança que dê para sorrir como ela gosta. E olha que Cris Vianna se dedicou bastante, porque nos ensaios semanais ela praticou até com o cabideiro! Sem nenhuma risadinha, Cris deu um show de sensualidade repleto de jogadas sensacionais de pernas. “Uma rainha”, determinou Iara antes de dar o seu dez. Sueli Machado, que havia feito um comentário nas primeiras semanas que desagradou Cris, emocionou a atriz ao dar 10.

Maria Joana

O professor de Maria Joana usou um método muito diferente de dança: começou a fazer comparações com animais. Um dos passos, por exemplo, era semelhante a uma galinha equilibrada num pé só. Mas na hora da dança não rolou zoológico algum no palco, apenas Maria Joana arrasando no tango diante do olhar de todos. Lázaro Ramos disse ter sentido tremores e Fafá de Belém percebeu escorrer uma gota de seu pescoço com a coreografia. Sueli Machado elogiou a postura e a elegância da atriz, e disse que ela precisa continuar dançando.

As eliminações

Após a apuração das notas, Faustão não fez mistério para revelar quais os três finalistas e as duas pessoas que seriam eliminadas. Com uma diferença de 0,1 ponto, Maria Joana ficou em primeiro lugar com 207,8 à frente de Lucas Veloso (207,7). A vaga final ficou com Nicolas Prattes (206,5), que fechou a lista de artistas que se apresentarão dia 17 de dezembro. As eliminadas foram Adriane Galisteu (206,2) e Cris Vianna (205,8).

E agora, quem será que vencerá a competição? A resposta surgirá em duas semanas, na esperada final do ‘Dança dos Famosos’.