Pela 1ª vez, Ludmilla posta declaração para a namorada Brunna Gonçalves

O momento de quem shippa esse casal finalmente chegou! Nesta segunda-feira (3), Ludmilla usou o Instagram para se declarar pela primeira vez para a namorada Brunna Gonçalves, depois de assumir o relacionamento em uma entrevista ao colunista Léo Dias.

No clique escolhido pela cantora, ela aparece segurando a namorada nas costas, enquanto elas esbanjam belos sorrisos. Na legenda, a dona do hit “Cheguei” foi breve, mas deixou os fãs suspirando: “É que você me faz bem”, escreveu a cantora – com um coração vermelho e o perfil da namorada marcado.

A frase faz parte da canção “Espelho” do novo álbum de Lud, “Hello Mundo”. Ainda na entrevista dada ao colunista do UOL, ela afirmou que a música foi inspirada na parceira.

Ao anunciar o namoro, a cantora fez questão de enfatizar que Brunna é sua melhor amiga e também bailarina. Elas trabalham juntas desde 2017.

Quem também usou a rede social para falar sobre o assunto foi a mãe de Ludmilla. Silvana Oliveira postou dois stories defendendo a decisão da filha de assumir o namoro e ressaltando o quanto ama as duas.