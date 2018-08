Pela primeira vez, Masterchef terá um participante transexual no grupo

Na próxima terça-feira (21), o programa MasterChef Profissionais, da Band, divulgará os participantes da sua terceira temporada e, pelo trailer exibido, essa edição nem começou e já está trazendo novidades cheias de representatividade. Pela primeira vez na história, um homem trans participará da competição.

Em um teaser sobre que está rolando nas redes sociais, Ana Paula Padrão está conversando com o participante e ele afirma: “Sou um cara transexual e tive que vencer muitas barreiras por conta disso”.

Ele fará parte do 26 concorrentes que disputarão as 14 vagas do reality culinário. De acordo com o diretor do programa, Patrício Diaz, esses participantes serão divididos conforme suas competências. “É a primeira vez que faremos embates com os profissionais. Vamos separá-los por habilidades: culinária italiana, regional, vegetariana, confeitaria, etc. Com isso o programa ganha um alto nível de competitividade logo no começo”, explicou em um evento aos jornalistas.

Outra novidade interessante sobre a nova edição é que os membros participarão de uma fase na natureza. É isso mesmo! Eles prepararão pratos rebuscados sem nenhum recurso, isso inclui ter que fazer o seu próprio fogo e usar apenas ingredientes locais. E aí? Você toparia? Não esquece que o vencedor ganhará um prêmio de 200 mil reais e uma cozinha totalmente preparada para continuar o sonho!

Confira o teaser: