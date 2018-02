Após mais de um mês de ‘BBB‘ e várias provas da comida, a invencibilidade do atual grupo do Tá com Tudo acabou. Lucas, Patrícia, Breno e demais viraram o jogo e agora vão ganhar mordomias alimentícias pela primeira vez no BBB18.

A Prova da Comida vestiu os brothers de pinguins e eles precisaram lançar um disco numa plataforma que simulava gelo. A disputa era feita em forma de duelo, com um time desafiando o outro. Lucas foi o responsável pelo ponto que garantiu a vitória do Tá com Nada e logo depois os perdedores puderam sortear a proteína da semana, que foi fígado.

Assim que acabou a prova, os brothers ficaram no lado de fora da casa aguardando a manutenção da casa e claramente os perdedores não estavam com carinhas muito animadas. Caruso e Viegas, por exemplo, desde o começo do reality estavam no grupo que podia comer livremente e fazer compras no mercado.