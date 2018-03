De uns dias para cá, o público da internet começou a perceber que Jéssica no ‘BBB18‘ é um poço de frases motivacionais. A qualquer momento a sister tem aquela palavra de sabedoria para as pessoas que estão enfrentando os mais variados problemas. Esta madrugada, após sua indicação ao paredão por Gleici, a personal trainer mostrou novamente seu vasto repertório de frases.

A atual líder Gleici decidiu colocar Jéssica no paredão escolhendo entre ela e Caruso. Em seu argumento, a sister jogou diversas vezes contra ela no passado, e isso é motivo para essa nova “vingança”. Incomodada com a indicação, Jéssica proferiu mais uma de suas sabedorias: “a vingança nunca é plena. Mata a alma e a envenena“.

Essa frase não é de nenhuma Clarice Lispector ou de Chico Xavier, e sim do próprio Seu Madruga (Ramon Valdez), personagem do seriado ‘Chaves‘ exibido pelo SBT. Reprisado eternamente desde os anos 80, muitas frases do seriado pegaram e são reproduzidas pelas pessoas até hoje. Uma das mais lembradas pelos aficionados pelo seriado mexicano é justamente esse pensamento de Seu Madruga para o jovem Chaves (Roberto Gomez Bolaños).

Mesmo com essa frase icônica do seriado amado pelo Brasil, Jéssica ainda segue sendo lembrada por essa filosofia recente: