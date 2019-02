Pensamentos sobre ‘Game of Thrones’: 6ª temporada, Episódio 5

E “Game of Thrones” chega na metade de sua sexta temporada (mas já?) com um saldo mais do que positivo: mortes em TODOS os episódios. Brincadeira! Mas, falando sério, o sexto ano da série está sensacional! E, claro, como alegria de fã dura pouco, depois dos incríveis – e felizes – acontecimentos da semana passada, fomos brindados com uma dose cavalar de decepção. A boa notícia? As tramas estão andando!

Vila Toupeira

Assim, o que a Sansa tomou? A garota, finalmente, deixou de ser levada pelos acontecimentos e se tornou uma player ativa e perspicaz no Jogo dos Tronos. E parece que o feitiço se virou contra o feiticeiro, não é, Mindinho? É estranho o que “Game of Thrones” faz com os telespectadores: a gente começa a ficar um pouco sádico. Por exemplo quem não se importaria (ou até desejou) que Brienne de Tarth cortasse a garganta do Petyr Baelish? Eu não. Ainda mais depois da garota revelar um pouco dos horrores sofridos por ela quando estava “casada” com o bastardinho do mal, Ramsay Bolton. De cortar o coração! Palmas para Sophie Turner que está, simplesmente, detonando na atuação. Mas, claro, depois de fazer uma ~boa ação~ e revelar sobre o exército do “tio-Peixe-Negro”, Lorde Baelish plantou a sementinha da discórdia no coração da garota: “Ele é seu meio-irmão”. Vamos ver como isso irá reverberar.

Braavos

A garota não tem nome e não tem uma boa história! Sério, estamos no quinto episódio e só agora tivemos um mínimo de desnvolvimento no plot de Arya. A cena da luta foi legal? Foi! Ela parece estar muito melhor do que Sandra Bullock em “Miss Simpatia”? Parece. Mas isso ainda não é suficiente para que voltemos a ter fé em uma das personagens mais legais que o seriado já produziu! A gente quer ver a garota “chutando algumas bundas” em Winterfell – de preferência, a de Ramsay Bolton! Valeu apenas pelo alívio cômico (sério, aquela Cersei-falsiane era maravilhosa!) e por parecer que, no fundo, a garota jamais irá deixar de lado o plano dela de vingança.

Ilhas de Ferro

Eu, você, Yara e até mesmo Jonzinho-Floco-de-Neve sabíamos: seria muito difícil a herdeira de Balon Greyjoy conquistar a coroa. Caso não fosse roubada por Theon, o que ainda bem não aconteceu (parece que ele mudou mesmo!), seria boicotada pelo tio do mal Euron. Parece que, nessa série, somente os Starks ligam para o significado de família! Enfim, após algumas piadas com pênis, um pouco de sexismo e a importante informação de que o ex-pirata está afim de dar uma ajudinha para Danny – construindo os “melhores navios de todos os tempos” -, vimos o cara ser ~eleito~ rei, depois de uma cerimônia um tanto macabra, é verdade! E, no melhor estilo “Fuga das Galinhas”, Yara e Theon escaparam das Ilhas de Ferro! Vem coisa boa por aí?

Vaes Dothrak

E, olha só, até mesmo Daenerys Targaryen, Filha da Tormenta, a Não Queimada, Mãe de Dragões, Rainha de Mereen, Rainha dos Ândalos e dos Primeiros Homens reconhece erros e pede desculpas. Grande qualidade para uma Rainha, hein?! Lógico que todo mundo queria ver Dany detonando mais uma vez, mas tudo bem, ela está cansada da semana passada, não deve ser fácil caminhar através das chamas. Ouvi dizer que acupuntura é ótima para aliviar o estresse do fogo. Bonito vê-la ordenando que Sor Jorah encontre um jeito de acabar com a “doença da pedra”. Podia ser assim na vida real também, não? Ei, ordeno que você descubra a cura do câncer! Ei, ache uma forma de combater a Chikungunya. #sonhos

Meereen

É óbvio que as sacerdotisas do Deus da Luz estão ligadinhas no MdeMulher. Só assim para elas saberem do revival anos 1990 e se jogarem no choker (rejuvenescedor)! Brincadeiras à parte, conhecemos uma nova -e importante – personagem. Kinvara, chefona da religião, é tão bizarramente sexy quanto Melisandre e, bem, parece saber muito mais das coisas do que a ~irmã~. E, diferentemente do senso comum, para ela não há dúvidas: Daenerys Targaryen, Filha da Tormenta, a Não Queimada, Mãe de Dragões, Rainha de Mereen, Rainha dos Ândalos e dos Primeiros Homens é a reencarnação do Deus da Luz, a.k.a. Azor Ahai, guerreiro legendário que dizimou os Caminhantes Brancos no passado. Mas, espera aí, não era o Jon Snow? Quem não gostou nada disso foi Varys, pois ao menos ele sabe que misturar política e fé não dá certo. A última vez que isso aconteceu em Westeros vimos Cersei caminhar nua por Porto Real… Mas Kinvara é poderosa, ela é poderosíssima e foi uma das únicas a fazer com que o eunuco demonstrasse um pouco de fragilidade. Grande cena!

Árvore do Destino

Muitas informações para um núcleo só! Então foram esses danadinhos dos “Filhos da Floresta” os criadores do Caminhantes Brancos, hein? Tudo bem, estavam em uma guerra e basicamente criaram uma bomba atômica. Mas, diferente de bombas atômicas, zumbis, por incrível que pareça, têm sentimentos e logo se voltaram contra a própria raça que os criou. Tão óbvio isso! Fato é que, em mais uma de suas visões, um ainda despreparado Bran foi tocado pelo chefe da gangue. Agora é “salve-se quem puder” porque eles estão vindo com artilharia pesada e o “Corvo de Três Olhos” já está pronto para passar o bastão ao jovem Stark.

E, droga, enquanto Meera e Hodor estão pensando em qual tipo de ovo vão comer, os caras estão chegando… Corre, gente! Socorro! Isso, atira a bomba! Volta, Bran! Volta, Hodor. HOLD THE DOOR, HOLD THE DOOR, HOOOOOLD THE DOOR, HO____DOR. HODOR. HODOR!

Foi uma cena de tirar o fôlego. Foi trágico e bonito ao mesmo tempo, uma combinação que “Game of Thrones” sempre soube como apresentar ao seu público. É meio “deprê” pensar em uma criança responsável por uma missão como a dada para o pequeno Wylis. Pior ainda é pensar que ele sempre soube, de certa forma, como deveria morrer. O jogo dos tronos não é para principiantes mesmo! Pelo menos agora descobrimos que os poderes de um warg podem, sim, ter implicações no passado e, talvez, até no futuro.

Adeus, Hodor, você fará muita falta! E menção honrosa para a morte de Summer: existe uma teoria – mais uma! – de que todos os lobos Stark possuem nomes proféticos. É bizarro pensar que “Verão” (não, não estamos falando da propaganda de cerveja!) foi morto pelos Caminhantes Brancos. O de Jon Snow, por exemplo, se chama FANTASMA… DISCUTAM!

ALGUNS PENSAMENTOS RÁPIDOS

– Que fofinho ver Jon Snow todo orgulhoso com a roupa que ganhou de Sansa!

– 1 palavra: PÊNIS!

– Quem continua shippando o casal Tormund e Brienne de Tarth? \o/

– Não tivemos nada de Cersei nesta semana, mas o sexto episódio PROMETE!