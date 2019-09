Phellipe é expulso de ‘A Fazenda’ após beijo roubado, entenda o caso

A fazenda cenográfica da Record lá em Itapecerica da Serra virou cenário de uma confusão gigante envolvendo barraco, um beijo roubado e até a interferência do Departamento Jurídico da emissora, tudo com uma pitada generosa de sensacionalismo. Após a repercussão negativa sobre o beijo que Phellipe roubou de Hariany, a emissora precisou correr para resolver a situação… mas também garantindo pontinhos de audiência para ‘A Fazenda‘.

O que aconteceu

A confusão começou quando Diego Grossi pulou na cama de Andréa de Nóbrega, numa brincadeira bem infantil. A famosa ficou incomodada com a atitude do colega de confinamento, e Phellipe tomou o partido da peoa. Hariany, que estava do lado de Diego, discutiu com Phellipe pois considerava o peão muito desrespeitoso com mulheres. Vale lembrar que na primeira votação da Roça, o Phellipe votou em Hariany de uma forma muito debochada, se referindo a ela como “a mais bonita dali“, fora que o peão já desrespeitou Tati Dias por causa do comportamento da colega no reality ‘De Férias com o Ex‘.

No meio da discussão, Phellipe avançou com a cabeça e roubou um beijo de Hariany.

A peoa se sentiu invadida, e chegou a avisar os outros participantes do reality que Phellipe lhe havia roubado um beijo. Acusado, o peão não só confirmou o beijo como ainda delirou que Hariany queria isso! A situação ficou insustentável na casa e as mulheres da casa ficaram em um estado de nervos, algo totalmente justificado.

O público não teve acesso a isso no dia, mas posteriormente ficamos sabendo que Hariany havia ido até a área do sino (usada para conversas com a produção) e relatou o beijo roubado por Phellipe. A participante explicou que não achava justo o assédio, e estava deixando na mão da emissora resolver essa situação.

Hari bate o sino após a confusão com Phellipe #AFazenda pic.twitter.com/EpvmoRyMcZ — A Fazenda (@afazendarecord) September 30, 2019

A Record até resolveu, mas antes precisou explorar um pouco…

Resolução e sensacionalismo

O caso aconteceu na madrugada de sexta-feira para sábado, e o assunto do beijo já estava repercutindo nas redes sociais. Entre os assuntos mais comentados no Twitter havia tanto termos pedindo a expulsão de Phellipe quanto pessoas reclamando da suposta omissão da Record. Muitos estavam preocupados com o histórico mais distante do reality, pois um participante da temporada ‘A Fazenda de Verão’ (2012) também havia roubado um beijo de uma participante. Na época o assédio não foi o responsável pela eliminação do peão, e sim ele ter ameaçado um colega de confinamento com um machado (!!!).

Quanto ao caso da atual temporada, o público precisou esperar até a exibição do programa, na noite de sábado, para saber o destino de Phellipe. A Record não escondeu as cenas e exibiu tudo normalmente, explorando bastante o barraco entre Hariany e o peão. Após explicar todos os acontecimentos, Marcos Mion apareceu num áudio para contar que… a Record iria se manifestar apenas no programa do dia seguinte.

Normalmente gravadas, as edições de domingo em ‘A Fazenda’ não costumam ser muito interessantes, mas a Record percebeu que poderia conquistar uns pontos no Ibope se explorasse a curiosidade do público sobre o destino de Phellipe. A futura resolução da emissora foi alardeada em todos os horários possíveis, tudo para garantir bastante público na edição de domingo. Durante o programa, Marcos Mion mostrou diversas vezes a discussão, as brigas posteriores e explorou os participantes recontando entre si a história do beijo. E, claro, sempre prometendo para o próximo bloco a resolução sobre o que a Record faria com Phellipe.

O departamento jurídico da @recordtvoficial decidiu que Phellipe Haagensen deve sair do programa. A partir deste instante, ele está expulso e não continua na competição #AFazenda pic.twitter.com/Cv4Q9xoGDv — A Fazenda (@afazendarecord) September 30, 2019

Apenas no último bloco Mion leu um texto no qual explicou que o Departamento Jurídico da Record cuidou do caso e determinou a expulsão do participante. O apresentador ressaltou que o programa segue as leis brasileiras, e beijo roubado (assim como encoxadas ou “mão-bobas”) é considerado crime contra a dignidade sexual, e apontou como a própria Hariany havia demonstrado inconformismo. Resultado: ele foi expulso da ‘Fazenda’.

Phellipe foi expulso do reality, mas mesmo assim a Record explorou a curiosidade do público como podia. Após comunicar o público da decisão da emissora, Marcos Mion (literalmente) mostrou ao vivo como os peões receberam a notícia. Primeiro usou as câmeras para vermos os peões estranhando o sumiço de Phellipe (que havia sido chamado pela despensa para conversar com a produção) e, depois ainda permitiu que estivéssemos assistindo ao vivo quando Bifão leu o comunicado da produção explicando a expulsão.

Bifão anuncia a expulsão de Phellipe para os peões #AFazenda pic.twitter.com/7pWmQNjlve — A Fazenda (@afazendarecord) September 30, 2019

Por ter sido tudo ao vivo, sem qualquer controle da produção ou edição de cenas, o público acabou vendo algumas reações bem… exaltadas. Thayse, por exemplo, saiu gritando pela casa em comemoração à expulsão, já Diego foi visto no sofá chorando. Bifão também estava bem emocionada quando pegou o papel da produção e percebeu se tratar de uma expulsão.

A saída de Phellipe do reality não deve repercutir na dinâmica do jogo. A formação de Roça acontecerá normalmente e nenhum outro participante será enviado para ocupar seu lugar em ‘A Fazenda’. Mesmo com o sensacionalismo, é um alívio que a emissora tenha tomado essa atitude e que, de certa forma, tenha ajudado um pouco a ensinar ao público que beijo roubado não é algo normal, e sim um crime de assédio.