Pitty ficou só de sutiã no Coachella porque ela não é obrigada

A Pitty aproveitou muuuuito o Coachella, famoso festival de música em Indio, na California. No Instagram, ela, que participou do evento ao lado do marido, o baterista Daniel Weksler, compartilhou um pouco da experiência. Entre fotos e vídeos, no domingo (15), ela comentou como achou bom poder curtir a festa apenas de sutiã no meio da multidão.

“Um lugar do mundo onde na hora que dá calor você… simplesmente fica de sutiã”, disse ela em uma das postagens. O que impressiona é o fato de nenhuma pessoa ficar olhando indevidamente ou achar a atitude dela incorreta, é exatamente como ela continuou a falar na mesma postagem: “Ninguém tá nem aí”.

Na maioria dos países, inclusive no Brasil, mesmo ela estando com um sutiã, a atitude da cantora seria impensável. Em primeiro lugar, por causa do machismo enraizado na sociedade que permite homens andarem por aí sem camisa sem problemas e oprime mulheres que fazem o mesmo. E, óbvio, em segundo lugar, o medo do assédio.

Pitty é privilegiada por estar em um lugar que permita ela curtir um festival apenas de sutiã. O ideal seria que todos os lugares fossem seguros para outras mulheres fazerem o mesmo.

E essa não foi a única aventura dela! Pitty ainda se divertiu muito com o problema que as pessoas tinham para entender o nome verdadeiro dela, Priscila, e que sempre eles acabavam falando “Brizilla”. “Eu não sei o que estou falando errado. “Acho que Brizilla é aquela Priscilla que brisa muito”, brincou.

E dá para ver o dia inteiro dela pelos stories, a cantora não poupou elogios para todos os artistas que se apresentaram e mesmo depois que acabou dava para ver o quanto ela amou e aproveitou muito o dia no Coachella.