Pode comemorar! A 4ª temporada de ‘Vis a Vis’ chega à Netflix em setembro

“Vis a Vis” está fazendo muito sucesso aqui no Brasil e a Netflix resolveu atender ao pedido dos fãs: a quarta temporada vai chegar à plataforma antes do que a gente imaginava!

A série é uma produção espanhola e todos os episódios já foram exibidos no país de origem – somando apenas quatro temporadas (snif!). Só que, por aqui, o lançamento rolou de maneira tardia. Sendo assim, um monte de gente estava pedindo pela terceira temporada de “Vis a Vis” e ela acabou sendo liberada recentemente, no final de agosto.

Agora, a Netflix já anunciou que a quarta parte entra no catálogo em 27 de setembro. Amamos a notícia!

Para quem não sabe, a série conta a história da Cruz del Sur, um presídio feminino na Espanha. O ponto de partida da trama é a chegada de uma nova detenta, Macarena Ferreiro. De início, a inocência da personagem faz com que ela se dê muito mal na prisão, mas Macarena logo aprende as regras do jogo.

Cheia de reviravoltas, “Vis a Vis” tem boas doses de drama e violência. A série conta com duas atrizes de “La Casa de Papel” – Alba Flores e Najwa Nimri – e é protagonizada por Maggie Civantos, de “As Telefonistas”. Além disso, foi cocriada por Álex Pina, a mente por trás de “La Casa”.