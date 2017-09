André Frateschi vence o ‘Popstar’ em tarde de gafes e lágrimas

A primeira edição do show de talentos “Popstar“, da Rede Globo, consagrou o músico e ator André Frateschi como vencedor. A competição colocou atores e apresentadores para mostrar o talento como cantores aos domingos.

Com apresentação de Fernanda Lima, a cada semana foram eliminados Fabiana Karla, Thiago Fragoso, Érico Brás, Rafael Cortez, Alex Escobar, Marcella Rica, Marcelo Mello e Murilo Rosa. Foram para a final André Frateschi, Cláudio Lins, Eduardo Sterblitch, Mariana Rios, Sabrina Parlatore e Lúcio Mauro Filho.

Como foi a final do Popstar

Primeira rodada

Na primeira rodada, os seis finalistas se apresentaram, cada um com uma música diferente. O sistema de votação foi o mesmo do programa todo: valiam os votos da bancada de especialistas, dos telespectadores e da plateia interativa. A bancada de especialistas foi composta por Fafá de Belém, Paulo Ricardo, Marcos & Belutti, Toni Garrido, Pretinho da Serrinha, Maria Rita, Paula Toller, Ana Carolina e Preta Gil.

Lúcio Mauro Filho abriu o programa com uma versão roqueira de “I Will Survive”, hino LGBT que arrancou lágrimas emocionadas de Fafá de Belém. Juntando os votos, ele ficou com 26,67.

Na sequência, Eduardo Sterblitch cantou “Ciclo sem Fim”, da trilha sonora de “O Rei Leão”. Para choque dos telespectadores, Preta Gil disse que não conhecia a música . Ele levou 28,34 na votação.

A cara dos outros jurados quando Preta Gil disse que não conhece a música do Rei Leão #PalcoPopStar pic.twitter.com/ivdOClMaKW — Andressa (@_andressamaral) September 10, 2017

André Frateschi fez uma versão emocionante de “Hey Jude”, dos Beatles, e arrancou elogios de todos os especialistas (e mais lágrimas de Fafá). Paula Toller disse que Paul McCartney deveria ficar preocupado depois dessa apresentação. Ele faturou a nota mais alta: 28,89.

Sabrina Parlatore escolheu “Easy”, dos Commodores, que ficou muito famosa na versão do Faith no More. A interpretação de Sabrina não convenceu, e ela ficou com a nota 26,36.

Mariana Rios, com um salto alto imenso, cantou “Primeiros Erros”, maior sucesso de Kiko Zambianchi, e sua interpretação ganhou elogios calorosos de Toni Garrido. A nota dela foi 28,25.

Para encerrar, Claudio Lins fez uma apresentação emocionante com o clássico “Ponteio”, de Edu Lobo. Toni Garrido se envolveu tanto na música que… esqueceu de votar! E por muito pouco essa gafe não custou a classificação de Claudio. Ele ficou com a nota final de 27,46.

O cara é chamado pra apertar um botão. E esquece de apertar o botão. #palcopopstar pic.twitter.com/Rz7EKWIauT — ❄️ Rainha do Gelo ❄️ (@anapaula_1501) September 10, 2017

Nessa rodada foram eliminados Sabrina Parlatore e Lúcio Mauro Filho, com as notas mais baixas.

Segunda rodada

Edu Sterblitch escolheu “Lua de Cristal”, da Xuxa, para cantar, e a aposta não deu certo. Os especialistas criticaram a escolha da música, que não apresentava nenhuma dificuldade. Apenas 2 especialistas votaram nele. A nota final foi 19,09.

André Frateschi foi de “Let’s Get it On”, de Marvin Gaye, como segunda música. Ana Carolina disse que o cantor é perfeito e inacreditável. A nota final dele foi 29,40.

Mariana Rios cantou “Codinome Beija-Flor”, de Cazuza, na segunda rodada, em uma linda versão com violinos. Maria Rita, que quase não votou, criticou o exagero de Mariana Rios, que não combina com a música. Pretinho da Serrinha concordou e não votou. Preta Gil elogiou a coragem da atriz ao escolher músicas antigas. A nota final foi 27,24.

Claudio Lins cantou “Meu Bem, Meu Mal”, de Caetano Veloso. Fernanda Lima chamou Toni Garrido de Belotto – e dessa vez ele votou! – e elogiou muito a escolha de repetório. A nota final foi 28,22.

Morta com a Fernanda Lima chamando o Toni Garrido de Toni Beloto #PalcoPopStar pic.twitter.com/YvhuKUHOlb — Fabi Cr (@fabijoi) September 10, 2017

Nessa rodada foram eliminados Mariana Rios e Eduardo Sterblitch, com as menores notas. André Frateschi e Cláudio Lins foram para a final.

Rodada final

André Frateschi escolheu “Under Pressure”, clássico do Queen, para ser a música da grande final. Ele impressionou ao cantar as partes tanto de Freddie Mercury quanto de David Bowie da canção, mas errou o tempo da música em um trecho, devido ao nervosismo. Toni Garrido optou por não votar, sendo o único especialista a não apertar o botão. A nota final foi 29,10.

Tony Garrido votou não pro André. CADÊ O BELOTTO???????? #PalcoPopStar — Sérgio Santos (@ZAMENZA) September 10, 2017

Claudio Lins escolheu homenagear o pai Ivan Lins ao interpretar “Daquilo que Eu Sei” na última rodada. Toni Garrido optou por votar e justificou a escolha pelo repertório em português. Dessa forma, sua nota final foi 27,32.

Com pontuação maior, André Frateschi foi escolhido o grande vencedor da primeira edição de Popstar. Dedicou sua vitória à família e encerrou o programa com “Tempo Perdido”, da Legião Urbana.

Parabéns!