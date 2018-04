Saiba por onde andam 5 musas de Malhação do começo dos anos 2000

Em 23 anos no ar – sim, vinte e três –, é natural que “Malhação” já tenha precisado mudar os rumos várias vezes. Mas, aconteça o que acontecer, as musas e os musos sempre estão lá com seus romances complicados, suas amizades para todas as horas e seus dramas existenciais. Ainda bem!

Depois de protagonizar a novela teen, muitos deslancham na carreira. É o caso de Fernanda Vasconcellos, Sérgio Marone, Thaila Ayala e Henri Castelli. Outros, mesmo que continuem no showbiz, dão uma sumidinha.

Por isso, fomos atrás o paradeiro de cinco musas de “Malhação” do começo dos anos 2000: Ludmila Dayer, Rafaela Mandelli, Bianca Castanho, Manuela do Monte e Luiza Valdetaro. Nem todas estão na TV, mas ainda dá para acompanhar pelas redes sociais o que elas andam fazendo.

Ludmila Dayer (2000)

Ludmila Dayer como Joana na temporada de 2000 de “Malhação” Ludmila Dayer como Joana na temporada de 2000 de “Malhação”

A mocinha Joana foi a primeira protagonista televisiva de Ludmila, que já era conhecida pela premiada atuação no filme “Carlota Joaquina, Princesa do Brazil” (1995). Na trama da novela adolescente, ela vai morar com a tia, Linda (Gisele Tigre), e assim conhece Marcelo (Fábio Azevedo), seu par romântico – o rapaz é filho de Afonso (Giuseppe Oristânio), com que Linda se casa.

Depois de “Malhação”, a atriz engatou alguns sucessos na TV, como Danielle, a “ninfa bebê” de “Senhora do Destino” (Rede Globo, 2004), e Sofia, a jovem vilã de “Os Ricos Também Choram” (SBT, 2005-2006).

Ludmila Dayer hoje, morando nos EUA Ludmila Dayer hoje, morando nos EUA

Ludmila tem cidadania americana e em 2008 resolveu mudar para os EUA, onde fundou uma produtora de vídeos, a Lupi Productions. Nestes dez anos, participou de pilotos de séries da HBO que acabaram não indo ao ar (“Rollers” e “Polomino”, ambas em 2009), estrelou o seriado para a internet “The Situation” (em 2012) e deu um pulinho no Brasil para gravar uma ponta de luxo em “Louco por Elas” (Rede Globo, 2013).

Desde 2016 é casada com um empresário britânico cujo nome não revela, alegando que ele é um homem discreto e que não tem nada a ver com o showbusiness.

Rafaela Mandelli como Nanda na temporada de 2001 de “Malhação” (com Iran Malfitano, que interpretava Gui) Rafaela Mandelli como Nanda na temporada de 2001 de “Malhação” (com Iran Malfitano, que interpretava Gui)

Na temporada de 2001, Rafaela interpretou a doce Nanda, apaixonada por Gui (Iran Malfitano). O relacionamento dos dois passa por várias dificuldades até dar certo: Gui e o irmão (Leo, vivido por Max Fercondini) brigam pelo coração da garota, Valéria (Bianca Castanho) engravida de Gui para separar o casal… Todo um drama, como manda a cartilha de “Malhação” quando o assunto é o namoro dos protagonistas.

Alguns papéis na Globo depois, a atriz assinou contrato com a Record em 2007 e logo estrelou “Caminhos do Coração” (2007) e “Os Mutantes – Caminhos do Coração” (2008). Paralelamente, se destacou no cinema em 2008, no filme “Meu Nome Não É Johnny”.

Rafaela Mandelli em “O Negócio” Rafaela Mandelli em “O Negócio”

Hoje em dia, Rafaela sempre participa de alguma produção da Record, como “A Terra Prometida” (2016-2017). Ela está também na série “O Negócio”, da HBO, desde 2013 (a temporada de 2018 é a quarta e última).

Bianca Castanho como Valéria na temporada de 2001 de “Malhação” Bianca Castanho como Valéria na temporada de 2001 de “Malhação”

Esta é a única vilã da nossa lista de musas. Valéria faz de tudo para separar Nanda (Rafaela Mandelli) e Gui (Iran Malfitano), mas não consegue. Seu golpe mais baixo é engravidar do rapaz de propósito – e fingir que foi um acidente –, mas ela acaba sofrendo um aborto espontâneo.

Bianca já era conhecida quando fez “Malhação”: ela havia se destacado em “Terra Nostra” (1999) a ponto de Raul Cortez tê-la chamado para o papel de Cordélia na peça “Rei Lear”, da qual o veterano era o astro.

Em 2003 decidiu assumir protagonistas em novelas do SBT e emendou “Canavial de Paixões” (2003), “Esmeralda” (2004) e “Cristal” (2006). Depois passou pela Record, em produções como “Rei Davi” (2012) e “Milagres de Jesus” (2014), e em 2015 voltou rapidamente para o SBT, onde apresentou o programa “Pequenos Campeões”.

Bianca Castanho com a filha, Cecília Bianca Castanho com a filha, Cecília

Atualmente afastada da TV, Bianca mora em Miami com o marido, o empresário Henry Canfield, e a filha dos dois, Cecília. Ela mantém um canal no YouTube, o 2 Bi Miami, com a amiga e também atriz Fabiana Alvarez.

Manuela do Monte como Luísa na temporada de 2003 de “Malhação” Manuela do Monte como Luísa na temporada de 2003 de “Malhação”

No mesmo ano em que surgiu na TV na minissérie “A Casa das Sete Mulheres”, Manu já protagonizou a temporada de “Malhação” como Luísa, namorada de Victor (Sérgio Marone). Eles se conhecem e se apaixonam quando suas fotos são trocadas em uma loja de revelação (lembra que antigamente precisávamos levar filmes de fotos para a revelação para só então ver como elas ficaram?). A única pedra no sapato do casal é Carla (Nathália Rodrigues), prima de Luísa, que também é apaixonada por Victor e faz de tudo para separar os dois.

A atriz fez muitos trabalhos na Globo, entre eles “Páginas da Vida” (2006), “Paraíso” (2009) e “Insensato Coração” (2011). Ao assinar um contrato com o SBT em 2013, assumiu por dois anos o papel mais marcante de sua carreira: o de tia Carol, no remake de “Chiquititas”.

Manuela do Monte atualmente Manuela do Monte atualmente

Manu não está completamente afastada da TV – no ano passado fez uma participação em “Apocalipse”, da Record –, mas pelo seu Instagram dá para perceber que ela tirou um tempinho para curtir a vida e algumas viagens. Será que está estudando algum papel para voltar às telas ou aos palcos?

Luiza Valdetaro como Manuela na temporada de 2006 de “Malhação” (com Bernardo Melo Barreto, que interpretava Cauã) Luiza Valdetaro como Manuela na temporada de 2006 de “Malhação” (com Bernardo Melo Barreto, que interpretava Cauã)

A paixão pelo skate uniu Manuela, personagem de Luiza em “Malhação”, e Cauã, vivido por Bernardo Melo Barreto. Tudo seria lindo se não fosse o ex-namorado dela, Eduardo (Gabriel Wainer), sempre tentando atrapalhar o romance.

Luiza já havia feito uma ponta em “Malhação” em 2002, como amiga de Nanda (Rafaela Mandelli), e voltou em grande estilo, como protagonista. Depois desse salto, participou de várias novelas da Globo. “Ciranda de Pedra” (2008) e “Viver a Vida” (2009) foram algumas delas. A última foi “Joia Rara”, em 2013.

A atriz se afastou da TV e em 2014 se separou do empresário Alberto Blanco, com quem foi casada por 9 anos e com quem teve sua primeira filha, Maria Luiza. Em 2015, anunciou que estava casada com o o executivo do petróleo Mariano Marcondes Ferraz. Eles se mudaram para Londres e tiveram uma filha, Sophia.

Réu da Operação Lava Jato, Mariano foi preso em outubro de 2016. Luiza então sumiu das redes sociais e da vida pública como um todo e se dedicou integralmente ao trabalho na produtora BlueMoon, em Londres mesmo.

Luiza Valdetaro (à esq.), de volta ao Brasil, com a amiga Fernanda Coque Cardoso Luiza Valdetaro (à esq.), de volta ao Brasil, com a amiga Fernanda Coque Cardoso

Em janeiro deste ano, o casal se divorciou e ela voltou com as filhas para o Rio de Janeiro. Por enquanto, não está com nenhum trabalho anunciado. Mas pelo menos voltou a postar no Instagram, para a felicidade dos fãs.