Saiba por onde andam 5 musos de Malhação do começo dos anos 2000

No ar desde 1995 na Rede Globo, “Malhação” já passou por várias mudanças, mas um elemento nunca falta: o romance dos protagonistas, quase sempre atrapalhado por um ou uma ex, pela família ou pela classe social. E ano após ano também podemos contar com musos e musas no elenco.

Alguns permanecem na TV e seguem fazendo sucesso, como Rodrigo Faro, Sérgio Marone, Sophie Charlotte e Bianca Bin. Outros mudam o rumo da carreira e da vida e somem.

Resolvemos descobrir por onde andam cinco musos da novela teen do começo dos anos 2000: Fábio Azevedo, Guilherme Berenguer, Bernardo Melo Barreto, Bruno Udovic e Rafael Almeida. Todos ainda estão envolvidos com as artes, só que de formas diferentes dos seus tempos de galãs.

Fábio Azevedo (2000)

Ele era Marcelo, o par romântico de Joana (Ludmila Dayer). Na história, eles se conhecem porque ela vai morar com a tia (Linda, interpretada por Gisele Tigre), que se casa com o pai dele (Afonso, vivido por Giuseppe Oristânio).

Desde que saiu de “Malhação”, Fábio é focado na carreira de dublador. Você já ouviu a voz dele em muitos desenhos, séries e comerciais, mas seus destaques são “Game of Thrones”, como Theon Greyjoy, e “Revenge”, como Aiden (o namorado de Emily). No cinema, ele fez a Fera na versão dublada de “A Bela e a Fera”.

Entre uma dublagem e outra, o ator arriscou alguns papeis no teatro e na TV até 2006, quando esteve no elenco de “Floribella”, da Band.

Guilherme Berenguer (2004)

Interpretando Gustavo, Guilherme foi o muso da temporada que muitos consideram a melhor de “Malhação” até hoje. Tem romance com Letícia (Juliana Didone), tem a Vagabanda com Natasha (Marjorie Estiano), é uma curtição.

O ator seguiu na TV até 2014 – até 2009 estava na Globo, depois passou cinco anos na Record. E então parou tudo e se mudou com a família para Los Angeles (EUA).

Hoje, ele e a mulher, a psicóloga Bianca Berenguer, são pais de um menino e uma menina e vivem bem e felizes em terras americanas. Guilherme fez curso de direção de TV e atualmente fica mais atrás das câmeras do que na frente delas.

Bernardo Melo Barreto (2006)

Bernardo deu vida ao skatista Cauã, cujo lance com Manuela (Luiza Valdetaro) é sempre perturbado por Eduardo (Gabriel Wainer), o ex-namorado dela.

Depois de “Malhação”, ele esteve em alguns elencos na TV (em “Carga Pesada” e “Araguaia”, da Globo, por exemplo) e no cinema (“Paraísos Artificiais”). Em 2013, fundou sua produtora de vídeo, a Berny Filmes. Às vezes ainda mata as saudades de atuar dando as caras em produções de sua empresa, como a série “Meus Dias de Rock”, que foi ao ar pelo Canal Brasil em 2014.

Bruno Udovic (2007)

O único destes nossos musos que não é o mocinho – mas também não é um vilão; podemos dizer que seu Murilo Jaguar é uma espécie de “anti-mocinho”. É ele que joga areia na paixão de Marcela (Thayla Ayala) e André (Rômulo Neto).

Atualmente, Bruno fica nos bastidores artísticos e é proprietário do Espaço Open Arts, uma arena cultural com salas e estúdios onde são realizados workshops, castings, ensaios, fotos, vídeos e apresentações.

Rafael Almeida (2008)

Seu rico Gustavo e a humilde Angelina (Sophie Charlotte) se apaixonam no verão e levam o maior susto ao ver, na volta das férias, que estão na mesma escola. Mas claro que a união deles é foi fácil: a maldosinha Débora (Nathalia Dill) vive atrapalhando.

Até 2013, Rafael trabalhou em diversos programas da Globo. Naquele ano, se afastou da vida de ator para abrir uma produtora de videoclipes, que tem no portifólio clipes de Simone e Simaria, Luiza Possi, Lexa e Tânia Mara (irmã dele). O jejum de atuação foi quebrado em 2017, quendo ele dividiu seu tempo na produtora com o papel de Hurzabum em “O Rico e Lázaro”, da Record.