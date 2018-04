Eles são dois, mas também são um só. Ana Clara e Ayrton foram os escolhidos pelo público para compor a família Lima no ‘BBB18‘, dois participantes que jogam como um único brother. A relação entre eles virou polêmica no começo do reality, mas apenas com o carisma eles conseguiram reverter o tribunal da internet e se mostraram um dos favoritos para o prêmio. Listamos cinco motivos pelos quais eles merecem o milhão e meio do ‘BBB‘:

#01. Ana Clara aproveitou MUITO a casa

Algumas pessoas passam pela casa mais vigiada do Brasil e agem como belas samambaias. Ana Clara não, ela apareceu ali repleta de comprometimento com o programa. Na hora de jogar ela mandava a real nos Jogos da Discórdia, teve um tórrido (e curto) romance com Breno e depois protagonizou quase todas as DRs da temporada por causa da situação mal resolvida. A história de Ana Clara se confunde com a trama da própria temporada do ‘BBB18’.

#02. Eles transformaram climões familiares em entretenimento de qualidade

Ouvir sermão de pai e mãe após você voltar tarde de uma festa está na lista de situações mais desconfortáveis existentes, então é um grande mérito a família Lima ter transformado isso em diversão. Pelo menos pra gente aqui fora. Ana Clara e Ayrton nos divertiram com momentos que encontramos em nossas casas, como quando o patriarca da família Lima tentava acordar Ana Clara para eles gravarem o Raio-X. Além dos climões, claro, os dois mostraram uma cumplicidade única e uma relação próxima de parentes que pouco vemos aqui fora.

#03. Protagonizaram brigas

Mesmo agindo como um único jogador, a família Lima não deixava de ser um pai e uma filha. Ao ver Ana Clara bebendo demais e se jogando pra cima de Breno, Ayrton precisou interceder e dar uma senhora bronca na frente de todos os outros brothers. Ana Clara (bem bêbada) esperneou e até tentou procurar a produção do programa, mas foi confortada por amigos. Toda relação próxima tem esse tipo de briga, e algumas vezes achamos até que um estava contra o outro, mas tudo não passava de amor e cuidado pelo outro.

#04. Ayrton passou uma ou outra vergonha

Ayrton foi um caso à parte. Considerado chato por metade dos participantes (e inconveniente pela outra metade), com o tempo aprendemos a gostar dele. Suas piadas ruins e seus comentários inconvenientes foram parando de nos incomodar quando víamos ele chorando sozinho pela casa. Também pudera, participar do ‘BBB’ foi um grande sonho que ele carregou por 15 anos, e finalmente ganhou a chance de participar do programa, e ainda ao lado da filha. Mesmo assim, ele sempre manteve o sorriso sincero no rosto… e continuou pagando um micão atrás do outro para o nosso deleite.

#05. Ana Clara se mostrou a amiga que todos queremos ter

Ana Clara é alegre, canta, é desbocada, se sai bem em discussões e sempre tem os melhores argumentos. A sister não é apenas alguém que vemos pela televisão e admiramos, é alguém que gostaríamos de ter sempre ao nosso lado. O mundo seria um lugar muito melhor se estivesse repleto de pessoas sinceras como Ana Clara, precisa de mais motivos para dizer que ela merece esse prêmio? Eu acho que não.