Por que a Rainha Elizabeth não foi ao batizado do príncipe Louis?

O batizado do príncipe Louis, que aconteceu nesta segunda-feira (9) teve uma ausência importante. A Rainha Elizabeth, bisavó do filho caçula de Kate Middleton e príncipe William, anunciou pela manhã que não iria comparecer à cerimônia. Ela e o marido, príncipe Philip, eram aguardados para a celebração íntima, que contou com cerca de 30 convidados apenas.

Além de bisavó do pequeno, que tem apenas 2 meses de idade, ela é chefe da igreja Anglicana, o que faria sua presença duplamente importante. A confirmação de ausência causou preocupação relacionada à saúde da monarca, mas não há nada a temer: tanto ela quanto o príncipe Philip estão bem.

A ausência foi justificada por causa da movimentada agenda de Elizabeth nos próximos dias. Na terça (10) ela vai participar das comemorações do centenário da Força Aérea do Reino Unido (RAF), na sexta-feira tem uma reunião com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e várias audiências nos outros dias. Assim, os compromissos oficiais prevaleceram à reunião familiar. Que rainha ocupada!