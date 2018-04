E não é que a primeira participante da história do ‘BBB’ vinda do Acre marcou a história do programa? Gleici chegou quietinha como quem não quer nada e logo foi se revelando um mulherão que luta pelo que quer, combate injustiças e está aí no páreo para levar o milhão e meio para casa. Listamos cinco motivos pelos quais Gleici merece vencer o ‘BBB18‘, vamos ler, formiguinhas!

#01. Gleici se jogou

A pequena acreana na dela foi se revelando aos poucos no jogo. À medida que seus adversários a colocavam continuamente no paredão, alegando que ela era quietinha e afastada dos outros, Gleici foi crescendo dentro da casa e com o público. Além de ser companheira, educada com todos na casa e participativa, a sister ainda conseguiu fisgar um peixão chamado Wagner (para a raiva de certas @s aí). Se isso não é aproveitar a casa do ‘BBB18’, eu não sei o que é então.

#02. Gleici resistiu às ofensas…

Gleici não sabe disso (ainda), mas ela foi alvo de várias ofensas e injúrias dentro da casa. Pessoas que ela tratava bem a humilharam pelas costas em vários momentos. Insinuaram que Gleici não tinha classe, que parecia uma monstrinha e que era grosseira com as pessoas apenas pelo falo da acreana não levar desaforo para casa. Isso foi motivo o bastante para todos se unirem contra ela para despachá-la num paredão. E quando todos eles acharam que haviam eliminado ela…

#03. …Gleici teve a chance de se vingar…

… a sister voltou do paredão com direito a ficar num quarto especial por alguns dias. E ainda com um pay-per-view da casa, podendo ouvir o que todos falavam dela pelas costas. Gleici também descobriu sobre o grupo que se uniu para combinar votos, e decidiu usar essas informações para cortar o mal pela raiz.

#04. …e Gleici colocou seus adversários contra a parede

Na hora que voltou para a cara, no melhor estilo Clara de ‘O Outro Lado do Paraíso‘, a sister deixou todo mundo chocado. Gleici expôs as pessoas falsas da casa e conseguiu eliminá-los um a um, sempre deixando bem claro o que sentia. Isso pode ter causado alguns contratempos, como o grande barraco que rolou com Patrícia logo após a formação de paredão. Nem reclamamos, estamos aqui no ‘BBB18’ pela confusão mesmo.

#05. É protagonista que chama, né?

Todos diziam que Gleici era apagada demais, mas ela conseguiu mudar o foco das coisas para ela. Tornou-se protagonista da história da temporada, recebendo o carinho de seus aliados e placas de desprezo de seus desafetos. Tiago Leifert disse uma vez que o participante planta é aquele que não marca o programa de jeito algum, e Gleici está com várias placas penduradas no pescoço para mostrar o quanto ela marcou essa edição do ‘BBB’.