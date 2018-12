Por que Kate Middleton usa um broche com a foto da Rainha Elizabeth?

Fãs do estilo da duquesa de Cambridge Kate Middleton já devem ter reparado que, em algumas ocasiões de gala, ela usa um curioso broche no vestido, com uma foto da Rainha Elizabeth – sim, a avó de seu marido, o príncipe William. Trata-se de um acessório um tanto inusitado, afinal, quem usa por aí um broche desses, com a foto de um familiar?

Mas é claro que, como tudo na Família Real Britânica, o broche tem uma razão de ser. Não significa que Kate Middleton é uma tremenda puxa-saco da Rainha.

O acessório, que é todo adornado com diamantes, é chamado de “Ordem da Família Real“, e é presenteado pela rainha para alguns parentes do sexo feminino, como uma recompensa pelos serviços prestados. A versão de Kate Middleton é feita de vidro – originalmente o broche era de marfim, mas para poupar os elefantes que dão origem à essa matéria-prima, a versão moderna é mais sustentável.

Antes de Kate Middleton, a Princesa Diana já havia recebido essa honraria.

Em 1983 a Princesa Diana usou a Ordem da Família Real em Brisbane, na Austrália

Ela já usou esse acessório valioso em público três vezes: em dezembro de 2017, em uma recepção diplomática; em outubro de 2018, ao receber a Rainha e o Rei da Holanda; e nesta quarta (5), em outra recepção diplomática.

Kate ganhou o broche em 2017, seis anos depois de entrar oficialmente para a família. Isso significa que não basta casar com a realeza para receber essa homenagem da rainha Elizabeth. É preciso trabalhar duro e merecer. Arrasou, Kate!