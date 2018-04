Esse é o ‘Big Brother BRASIL‘, mas um dos grandes favoritos da temporada nasceu bem longe do nosso país. Kaysar fugiu da Síria há 5 anos procurando um lugar pacífico para viver (afinal sua terra natal se encontra em guerra) e foi abraçado pelo nosso país. Mas o que levou Kaysar tão longe nesse jogo tipicamente brasileiro? Listamos cinco motivos para justificar por que Kaysar merece esse prêmio de um milhão e meio do ‘BBB18‘.

#01. Kaysar se jogou

O ‘BBB’ sempre foi uma competição que exige comprometimento, mas é muito comum encontrarmos participantes que colocam só o pezinho na disputa. Kaysar não! O sírio mergulhou de cabeça e viveu todas as situações oferecidas pela casa mais vigiada do Brasil. Quando precisou se aliar às pessoas, Kaysar se aliou. Se era hora de fazer check-in na pista de dança ele estava lá também. Kaysar abriu até seu coração ao se aproximar de duas sisters durante a temporada: primeiro Patrícia, com quem teve cenas bem quentes embaixo do edredom, e depois curtiu algumas carícias com Jéssica. Aliás, podemos colocar a Goiabada como uma das grandes paixões do sírio por aqui, não é mesmo?

–

#02. Kaysar brincou (até demais)

O sobrenome de Kaysar não é mais Dadour, e sim “Zoeira”. O sírio não parava quieto, e toda hora estava dançando, cantando o funk “Automaticamente“, pulando na cama, dando susto em Caruso ou simplesmente cobrindo outros participantes com um edredom. As brincadeiras foram tantas que a produção do programa baixou um decreto proibindo brincadeiras de mão. Poxa, Grande Irmão, mas Kaysar estava apenas se divertindo!

–

#03. Kaysar se apaixonou mais pelo Brasil

Como não é um falante nativo e veio de outro país, Kaysar fez um intensivão de Brasil durante sua permanência na casa. Conheceu comidas diferentes (olha aí a goiabada aparecendo de novo), conheceu músicas, aprendeu vocábulos e se encantou com os mais famosos artistas do Brasil que fizeram show na casa. Aliás, Kaysar teve praticamente um troço quando viu a rainha Anitta rebolando bem na frente dele.

–

#04. Kaysar resistiu (e MUITO)

Nas primeiras semanas da casa, Kaysar não ia muito longe nas provas de liderança (talvez por não precisar). Mas foi só a competição apertar que o sírio tirou forças lá do fundo para protagonizar duas das mais complicadas provas de resistência, a primeira com 29 horas e a segunda com 43 horas. Inclusive na última ele foi tirado de lá pela produção, porque senão o sírio iria ficar mais umas horinhas ao redor do carro.

–

#05. Kaysar mudou

E, para terminar, Kaysar foi o participante que mais mudou. Não porque passou por um grande aprendizado e vai sair uma outra pessoa da casa, e sim porque ele fazia questão de mudar de visual toda hora. Já usou visual Wolverine, já deixou bigode do Freddie Mercury, já imitou o penteado de Ronaldo Fenômeno na copa de 2002 e até ousou ao desenhar um pênis na sua cabeça… ah não, isso foi o Caruso zoando ele mesmo.