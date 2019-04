O BBB19 está para acabar já no próximo dia 12 e você deve ter percebido que… não é todo mundo que está interessado nisso. Mesmo com algumas votações expressivas, que deram recorde mundial para a edição brasileira, o reality sofre com audiência pífia e será lembrado como a pior temporada de todos os tempos. Mas, afinal, no que esse Big Brother Brasil errou?

Pra começar, a culpa não é apenas do reality. O Big Brother Brasil depende muito da novela que o antecede, então se estamos diante de um grande sucesso, provavelmente o BBB daquele ano vai repercutir bem. O BBB18 foi um estouro de audiência porque tinha a ajuda de ‘O Outro Lado do Paraíso‘, porém o BBB19 sofre com o fardo do fracasso de ‘O Sétimo Guardião‘. Aí não tem reality que levante a audiência.

Mas, tirando o fator externo, o BBB19 também tem culpa no cartório. O elenco escolhido pelo diretor não deu certo, os grupos antagonistas não entraram no conflito esperado e isso acabou gerando um fato inédito: pela primeira vez vimos uma edição do BBB sem uma única briga.

Na tentativa de emplacar uma treta, a produção usou vários artifícios conhecidos para gerar conflito (restrição alimentar, acorrentamento, cancelamento de festas), mas o elenco paz e amor da vez driblava tudo e agia da forma mais pacífica do mundo. A produção poderia ter tentado mais, pois deu uma “amenizada” no clima da casa ao acabar com as provas da comida aos domingos, que sempre causavam intriga (e estresse pela fome).

–

Outro fator que tornou esse BBB19 tão amargo foi a votação popular. Atualmente controlada por fandoms com muito tempo livre, poucas pessoas resultam em milhões de votos, tornando necessária a existência de fã-clubes do lado de fora para garantir a permanência do brother na casa. Somente em uma votação isso não aconteceu, quando numa reviravolta o pessoal da casa precisou votar em quem seria eliminada, um recurso que a gente adoraria que voltasse na próxima edição.

O jeito agora é torcer por uma temporada melhor em 2020, quando o programa comemora 20 edições. Espero que o número não assuste a Globo, pois se a vigésima temporada der errado, não sabemos o quão viável será manter o Big Brother Brasil na grade.