Por que o Príncipe Harry usa um anel preto na mão direita?

Talvez você não tenha reparado, mas já faz alguns meses, mais especificamente desde outubro passado, que o Príncipe Harry usa um anel, de cor preta, no dedo anelar direito.

O acessório é este aqui, e foi visto pela primeira vez durante uma visita de Harry e Meghan à Austrália:

Pois nós, como boas curiosas que somos, fomos investigar se a peça teria alguma outra função escondida, além da estética. É que a Família Real, como bem sabemos, costuma ser cheia das tradições e protocolos, principalmente em matéria de jóias. Kate Middleton, por exemplo, usa três diferentes alianças de casamento, todas na mesma mão, e cada uma delas com um significado especial.

O caso de Harry é bem diferente e, antes de mais nada, devemos dizer que a peça não esconde nenhum significado romântico nas entrelinhas. O anel é usado pelo príncipe, na verdade, para acompanhar alguns importantes aspectos referentes à sua saúde.

Como assim? A gente explica. De acordo com a revista People, o anel é um modelo do premiado Oura Ring, um dispositivo tecnológico criado para monitorar a qualidade do sono de cada um, identificando diferentes estágios do nosso corpo enquanto dormimos.

O rastreador, que deve ser conectado a um aplicativo feito para smartphones, disponibiliza e avalia as informações correspondentes aos períodos em que a pessoa passou dormindo e, assim, ajuda a mudar alguns hábitos do nosso dia a dia, proporcionando noites de sono com maior qualidade.

No site da marca podem ser encontrados quatro diferentes modelos do anel inteligente – Silver, Black, Stealth e Diamond – disponíveis para compra em quatro tons. O eleito por Harry é o “Stealth”, feito em titânio, no formato “Heritage”, e a peça custa, atualmente, 314 euros (aproximadamente 1330 reais, respeitando a cotação do dia). Modelos mais baratos, de outras marcas e com função semelhante, também já podem ser vistos no mercado.

Além do anel moderninho, Harry, quebrando uma tradição existente entre os homens da realeza britânica, também escolheu usar a aliança de casamento na mão esquerda, assim como Meghan. Para os homens britânicos, especialmente aqueles que fazem parte de altas classes sociais, o uso da aliança de casamento não é obrigatório. Charles e William, como mostram suas diferentes aparições públicas, optaram por não usar o anel.