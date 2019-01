Possivelmente já temos o primeiro grupinho formado no BBB19

Quem esperava que a primeira festa do BBB19 fosse o começo da formação de diversos casais, caiu do cavalo. O pessoal curtiu a festa, comeu, bebeu, mas ficou só nisso mesmo. Nenhum beijo rolou e nenhum casal foi formado, mas pudemos ver algumas articulações daquele que promete ser o primeiro grupinho dessa edição.

O BBB nunca foi um jogo solitário, você precisa formar alianças e torcer para que o público de casa veja essa aliança com bons olhos. Isabella, Diego e Carolina acabaram se unindo em meio à tour do ronco, e agora planejam voos mais longos. Durante parte da festa, eles demonstraram como vão conseguir o quarto do líder na próxima semana e afirmaram com certeza que chegarão à final do reality. Muito autoestima elevada eles.

O trio também não tem medo de como está sendo visto do lado de fora da casa, pois tem certeza de que o público os adora. A visão otimista, no entanto, não combina com o que tem aparecido nas redes sociais. As pessoas estão tomando partido de Rodrigo, ainda mais depois que o programa mostrou que não é ele o único responsável pelo ronco pesado.

Vamos continuar acompanhando para ver a força desse grupinho durante os próximos dias no jogo.