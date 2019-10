Pra maratonar! ‘Criando Dion’, da Netflix, é a série queridinha do momento

No início de outubro, a Netflix liberou a série de ficção científica ‘Criando Dion‘. Produzida por Michael B. Jordan, o lançamento da plataforma de streaming agitou a internet e ganhou o coração de muita gente pela proposta da trama.

A história gira em torno de Nicole (Alisha Wainwright), uma mãe viúva que precisa proteger seu filho Dion (Ja’Siah Young), que é dotado de superpoderes, de possíveis desastres – já que ele ainda é muito pequeno para lidar com isso. Ao passo em que Dion sente a falta de seu pai (papel de Michael B. Jordan), um grupo de cientistas ficam de olho nele e a criança começar a testar cada vez mais seus poderes sobrenaturais.

Com um arco envolvente, seguido de uma dose de cenas de ação, o público fiel do streaming rapidamente se encantou pela história fragmentada em nove episódios. Primeiro, por conta da temática, que lembra bastante produções televisivas de super-heróis, como ‘Titans‘ e ‘The Gifted‘; segundo pelas temáticas que envolvem o núcleo principal da trama.

Mais do que uma série sci-fi, ‘Criando Dion’ traz pessoas negras como protagonistas e retrata situações e problemáticas importantes para a discussão geral em sociedade – como o racismo e o processo de integração de crianças nas escolas. É uma aposta de ficção que não deixa de ter um “pézinho” na nossa realidade.

Veja algumas reações das pessoas que já viram a série:

Assistam Criando Dion na netflix, além da série ser muito boa, vocês vão se apaixonar pela esperanza. E de bônus tem o Michael B Jordan.#CriandoDion pic.twitter.com/BsxhPfui97 — Narci (@Zajaczkoskii) October 16, 2019

Assistam Criando Dion da Netflix, puta série braba — kams (@santoiche) October 25, 2019

Criando Dion é perfeita pq retrata socialização de crianças pretas no ambiente escolar, acessibilidade, relações familiares pretas atravessadas pelo racismo, mas n pautadas só por isso e tudo isso pelo viés sci-fi.

Ainda tem preta médica, preto cientista, preto com super poderes. — Tainá (@tainap) October 17, 2019

terminei de assistir Criando Dion, tô sem rumo pic.twitter.com/Q3trDcRCd5 — Ju (@jeonsxgirls) October 19, 2019

Criando Dion é absolutamente TUDO pra mim pic.twitter.com/88LzcKYFwZ — 𝐆𝐮𝐮𝐡 ༄ (@ilystefanii) October 22, 2019

A nossa dica de maratona no fim de semana está aí – você já sabe o quê e onde assistir – Bora sextar?