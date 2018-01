Praga de Ana Paula não funciona e seu grupo perde Prova da Comida

Aos domingos o pessoal do ‘Big Brother Brasil‘ passa por maus momentos, afinal é quando rola a Prova da Comida que define quem fica no Tá com Tudo (ou seja, podem fazer compras) e quem é obrigado a ficar no Tá com Nada (apenas arroz, feijão, goiabada e uma proteína sorteada).

As equipes se dividiram em duas equipes, a vermelha (Nayara, Breno, Patrícia, Jaqueline, Jéssica, Ana Paula e Kaysar) e a amarela (Lucas, Viegas, Diego, Wagner, Caruso, Paula e Gleici), e precisaram participar de um tiro de estilingue valendo pontos. Ana Paula até tentou rogar uma praga contra o time amarelo, mas não deu certo: eles continuaram no Tá com Tudo.

Após a prova, os perdedores se reuniram na garagem para o sorteio da proteína. Depois de uma semana comendo rã, todo mundo estava rezando por uma picanha ou um filé de frango, mas eles acabaram pegando língua de boi. Nayara até pediu clemência por um temperinho pra preparar a língua, e o benevolente Tiago Leifert deu uma dica: “vocês têm uma churrasqueira elétrica lá na cozinha”.