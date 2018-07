Presente de batismo do príncipe Harry para Louis custa mais de R$ 40 mil

Pensa em um tio generoso! Príncipe Harry deu um presente daqueles para o sobrinho Louis, 2 meses de idade, filho caçula de Kate Middleton e William. Pela ocasião do batizado do bebê nesta segunda-feira (9), o tio desembolsou 8 mil libras, ou aproximadamente R$ 41 mil, para comprar um livro do Ursinho Pooh.

Claro que, com esse preço, não se trata de qualquer livro. De acordo com o Daily Mail, é a primeira edição, de 1926, do livro de Alan Alexander Milne. Na época, foram impressas 30 mil unidades do livro, que hoje é uma raridade.

O presente tem um significado especial: segundo amigos, Harry tem doces lembranças de quando a mãe, princesa Diana, lia livros para ele na hora de dormir. Ela era fã dos clássicos, e em homenagem à mãe, Harry começou a colecionar primeiras edições de livros queridos.

Há quem diga que a intenção inicial de Harry era presentear o sobrinho com a primeira edição de “Alice Através do Espelho“, de Lewis Carroll, mas o preço – 24 mil libras, ou cerca de R$ 123 mil – o afastou da compra.