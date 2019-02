Não me esqueço da época do BBB8, quando o elenco não deu a química esperada pela emissora e a Globo se viu obrigada a dar uma mexida na dinâmica, sob o risco do reality virar uma colônia de férias igual o BBB6. Boninho surpreendeu a casa com provas inesperadas, dinâmicas novas e coisas que tiravam os participantes da zona de conforto. Eles até inventaram do nada um grupo que precisaria dormir ao relento e fazendo as necessidades em um banheiro químico no jardim, tudo para levar os participantes a um nível de ebulição que rendesse diversão ao público. O tempo passou e a emissora se esqueceu totalmente de criar um conflito agora no BBB19.

A atual temporada do BBB é quase um caso sem-solução. Os participantes não renderam o suficiente e nem a divisão entre dois grupos bem antagônicos tem ajudado na audiência (a pior de todos os tempos). Mas, até aí, isso é contornável, porque qualquer pessoa colocada em situação de estresse e desconforto acaba movimentando um reality show… o problema é a Globo jogar totalmente seguro.

Nada do que apareceu nessa temporada foi algo para tirar os brothers da zona de conforto. A maior revelação do começo da temporada, e que pegou os participantes de surpresa, foi a completa ausência de revelações: não havia novos integrantes, não havia uma família, nem gêmeos, nem nada. Paredões triplos previsíveis, provas de liderança em dupla sem que a pessoa se veja obrigada a ajudar um desafeto, dias no mais completo marasmo… esse BBB19 tem afastado o público com uma chatice que acho difícil recuperar.

A maior fonte de repercussão desse programa, infelizmente, é nas notícias fora da casa, afinal o BBB19 é o recordista até o momento na expulsão de participantes: teve um que saiu antes do confinamento, outro retirado para prestar depoimentos à polícia e pelo menos dois brothers na casa estão sendo observados pelas autoridades competentes, com algum risco existente de terem de deixar o programa.

Com um maior sucesso nas páginas de fofoca que nas de entretenimento, o BBB19 parece ser uma temporada que a Globo pretende esquecer rapidinho. E espero que repensem bastante o que fizeram para não estragar tudo no esperado BBB20.