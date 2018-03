Preta Gil oferece ajuda para seguidora grávida e desempregada

Quem acompanha as redes sociais dos famosos sabe que, vira e mexe, surge um pedido de ajuda: tem quem peça para compartilhar post, ou um empréstimo de vestido. Com a cantora Preta Gil, essa semana, o pedido foi mais delicado. Uma seguidora que está grávida, divorciada, desempregada e com uma filha pequena pediu mil reais para Preta.

Preta sensibilizou-se e pediu o contato da moça por e-mail para que elas possam conversar. Querida e solidária, né? Depois do primeiro pedido, mais gente resolveu tentar a sorte. Quem sabe pessoas que precisam não encontram apoio – seja de Preta ou de outros seguidores – nessa troca de comentários? Corrente do bem!