Primeira performance de Selena após o transplante foi de arrepiar

Selena Gomez apresentou-se nesse domingo (19) no American Music Awards, em uma performance emocionante. No mês de setembro, a cantora anunciou que havia passado por um transplante de rim, em decorrência do lúpus – doença contra a qual ela luta há anos. Desde então, não havia mais subido aos palcos.

Por conta disso, a noite de ontem foi um marco na vida de Selena e a emoção estava claramente à flor da pele. A apresentação no AMA também é a única performance televisionada de Selena em 2017.

A música apresentada foi “Wolves”, que é o mais novo single dela. Quem também esteve no palco foi o DJ Marshmello, que fez parceria com Selena nessa faixa.

Em clima lúgubre, a performance tinha como pano de fundo um acidente de carro. Vestindo uma camisola branca, a cantora iniciou a apresentação deitada no chão, em frente ao veículo. Muita névoa, um cenário de floresta e dançarinas com quê de morto-vivo deram o tom do show. De arrepiar!

