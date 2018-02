O jogo já começou no ‘Big Brother Brasil‘ e os ânimos estavam à flor da pele por causa da prova do líder dessa quinta-feira. Conforme o apresentador Tiago Leifert havia informado ao público, a prova é de resistência aliada à concentração.

Para começar, Mahmoud teve o direito a vetar seis brothers da prova. Depois de pensar bem, o ex-líder escolheu Ana Paula (por medo da vingança), Viegas, Diego, Caruso, Wagner e Jéssica. Gleici não pôde ser vetada porque ela recebeu uma bênção de Mara, exibida no ‘Mais Você‘. Enquanto escolhia os vetados, Leifert notou que algum dos rapazes estava murmurando palavrões, e pediu para ele parar porque ele conseguia ouvir. Quem será?

A Prova do Atletismo consiste em uma raia em que os brothers precisam ficar posicionados e pressionando botões no chão com as mãos. Quando o monitor avisar “já!”, eles devem correr e apertar o botão de sua raia. O último a sair, ou quem queimar a largada, é eliminado. Cada vez que alguém for eliminado, a pessoa poderá pegar uma garrafa com um prêmio que varia de dinheiro, mudança no grupo da comida e uma passagem direto para o paredão!

Kaysar foi o primeiro a queimar a largada e deu sorte de pegar o melhor prêmio: mil reais.