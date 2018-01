A décima oitava edição do ‘BBB‘ finalmente começou na noite dessa terça-feira (23) com a entrada dos 16 participantes do reality. Nada contra os quatro membros da família Lima que ocuparam a casa mais vigiada do Brasil durante um dia inteiro, mas um programa de confinamento com apenas 4 pessoas não rola.

Os brothers foram entrando aos poucos, à medida que o público de casa assistiam aos vídeos de apresentação de cada um deles. Mas o clima de paz não durou muito tempo, pois Tiago Leifert logo anunciou que iria rolar uma prova em grupo com alguns prêmios interessantes. Mas antes, houve um sorteio para que brothers escolhidos eliminassem dois participantes do tal desafio que viria a seguir. Dessa forma, Mara, Gleici, Paula e Diego ficaram de fora da disputa.

A prova consistia em três pessoas que precisaram segurar uma prancha com uma corda enquanto o brother restante tentava equilibrar um coco na prancha. Terminado isso, ele precisava pegar a corda e quem estava segurando anteriormente corria pra equilibrar mais um coco. O time que terminasse primeiro essa prova meio complicadinha, ganhava. Como foi anunciado anteriormente, essa prova teria muitas consequências: o grupo que ficasse em terceiro lugar iria para o Tá com Nada (ou seja, dieta limitada) e ainda ficariam de fora da prova do líder. O segundo lugar apenas iria para o Tá com Nada, enquanto o grupo vencedor levaria imunidades e dinheiro.

O time verde, composto por Caruso, Viegas, Wagner e Lucas, acabou vitorioso e precisaram decidir quem ficaria com duas imunidades e dois prêmios de cinco mil reais. Depois de uma (longa) discussão, Caruso e Viegas escolheram o dinheiro enquanto Wagner e Lucas ficaram com as imunidades. Já a galera que ficou no Tá com Nada recebeu a informação de que a proteína da semana seria nada menos que rã. “É igual frango”, explicou o apresentador diante de uma galera assustada.

Ao final do programa, Tiago Leifert confessou estar exausto depois de tentar (em vão) manter a ordem do ‘Big Brother Brasil‘ com tantos brothers gritando ao mesmo tempo, e anunciou que a família Lima poderia sair do cômodo de cima para conhecer seus novos vizinhos. Agora a competição ficou completa e a coisa vai pegar fogo.