Primeiras fotos da 2ª temporada de “13 Reasons Why” mostram ameaças

A segunda temporada de “13 Reasons Why” estreia em 18 de maio, e pouco a pouco a Netflix está liberando pistas para dar um gostinho do que vem por aí. Se no teaser que foi divulgado vimos que a investigação sobre a morte de Hannah Baker continua e que, depois das fitas, teremos fotos misteriosas, agora vemos que os estudantes da Liberty High estão sendo ameaçados.

Com o julgamento da escola rolando, cada um dos citados nas fitas pode ser chamado para depois no tribunal, e assim saberemos outras versões das histórias da primeira temporada, disse o showrunner Brian Yorkey em entrevista ao MdeMulher. As fitas foram só o começo…

Nas fotos, podemos ver Clay, Jessica, Bryce, Tony, Sr. Porter, Sra. Baker e Caleb, novo personagem que será o treinador de boxe de Tony. Prevemos momentos de tensão! Veja você mesma as fotos e tire suas conclusões.

Sr. Porter aparentemente perdeu a paciência com Bryce – e se você lembra como acabou a primeira temporada, sabe que ele tem bons motivos para isso.

Clay batendo um papo com alguém que se parece muito com Hannah

Sra. Baker saindo ou chegando do tribunal? Cadê o Sr. Baker ao lado dela?

Jessica mostra, no tribunal, ameaças que recebeu em duas fotos que dizem "uma puta bêbada"

Quem teve coragem de detonar o carro do Tony assim?! Ele se desespera com Caleb, o treinador de boxe

Contando os minutos para 18 de maio!