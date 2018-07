Primeiro teaser da 3ª temporada de “Stranger Things” tem nova personagem

A terceira temporada de “Stranger Things” só estreia em 2019, mas nesta segunda (16) a Netflix deu um gostinho do que podemos esperar na sequência da série. Em um teaser de cerca de 1:30 minutos, somos apresentados ao Shopping Starcourt, novidade na cidade de Hawkins, Indiana, onde se passa a série.

Com o visual oitentista que caracteriza “Stranger Things”, ficamos sabendo que o novo shopping atrai famílias, amigos e adolescentes. Claro que Will, Lucas, Dustin e Mike vão marcar presença lá, bem como Eleven e Max. No fim do vídeo podemos ver que Steve arranjou um emprego na sorveteria Scoops Ahoy, e, trabalhando com ele está a nova personagem Robin, interpretada por Maya Hawke.

Ahoy! Something is coming… to Hawkins, Indiana! pic.twitter.com/BI4wFRVzvB — Stranger Things (@Stranger_Things) July 16, 2018

Não há ainda grandes informações sobre Robin e o papel dela na trama, mas sabemos que Maya Hawke é filha de dois astros de Hollywood: Uma Thurman e Ethan Hawke. Antes de “Stranger Things” ela trabalho na minissérie de três episódios “Little Women”, que foi ao ar pela BBC em 2017.