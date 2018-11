Princesa Charlotte e sobrinha de Lady Di chocam fãs pela semelhança

O fato de Charlotte ser parecida com o primogênito George e até mesmo com o caçula Louis é normal. Mas o que tem chocado os fãs da Família Real no Instagram é a semelhança da menina com a sobrinha da princesa Diana, Kitty Spencer.

Em seu perfil pessoal, Kitty compartilhou uma foto de quando ela era criança. No clique, a modelo deveria ter em torno de seis anos de idade, já que era o primeiro dia na escola – como está escrito no post.

Bastou uma imagem para os fãs que a acompanham na plataforma perceberem a semelhança entre ela e sua prima de segundo grau: a princesa Charlotte.

“Por um momento, eu pensei que era a Charlotte”, escreveu um internauta. Outro brincou e elogiou a hereditariedade de Kitty. “Charlotte se parece com você. Esses genes Spencer estonteantes…”, comentou.

Kitty é filha do irmão novo da princesa Diana, Charles Spencer. Pelo parentesco direto com Lady Di, Kitty acabou sendo muito comparada com a tia.