Princesa Diana deu um conselho bem duro a William no 1º dia de aula dele

Setembro está chegando e isso significa que, logo logo, George e Charlotte começarão mais um ano letivo na Inglaterra. Há 29 anos, essa era também a realidade do príncipe William, que foi acompanhado, no seu primeiro dia de aula, por sua mãe: a princesa Diana.

Em uma entrevista recente dada ao site Yahoo, Ken Wharfe, ex-guarda costas da família real britânica, resolveu contar qual conselho Lady Di deu ao filho dentro do carro antes dele entrar pela primeira vez na Wetherby Preparatory School. “Ela disse a ele: ‘Quando você entrar na escola, terá muita mídia e muitos fotógrafos. Você precisa se comportar! Você terá isso para o resto de sua vida'”.

A resposta de William mostrou que a família real tem um jeitinho particular de lidar com os câmeras curiosos em registrar cada passo das crianças. “Ele se virou e disse algo extraordinário: ‘não gosto dos ‘tógrafos'”, explicou Ken.

Para quem não se lembra, a pequena Charlotte teve uma reação parecida com a do pai durante o batizado do irmão caçula, o príncipe Louis. Além de uma boa encarada, mostrando o quão desconfortável ela estava com a ideia dos fotógrafos participarem da cerimônia, a baixinha disse em alto e bom tom: “you’re not coming!”, que, em tradução livre, significa “vocês não vêm!”. Afrontosa que chama, né? Adoramos!