Princesa volta às aulas e encanta Instagram em fotos muito fofas

George? Charlotte? Nada disso! Diretamente da Suécia, a princesa Estelle, de apenas seis anos, tem esbanjado toda sua fofura real em alguns cliques divulgados pelo perfil oficial da Corte Real Sueca no Instagram.

Com muita simpatia e elegância, nas últimas imagens compartilhadas na rede, Estelle aparece no seu primeiro dia de aula na pré-escola e divide os holofotes com os pais, a Princesa Vitória e o Duque Daniel, que parecem tão simpáticos quanto a filha.

Nas fotos seguintes, a princesa sueca também aparece grudadinha com o caçula Oscar, de 2 anos, e aí não resta dúvidas: é muita fofura para uma família real só!

Para quem não sabe, Estelle representa a segunda linha sucessória da monarquia sueca que é figurativa, ou seja, os poderes dos representantes reais são limitados.

A atual rainha da Suécia, que se chama Sílvia e é a avó de Estelle, tem um pezinho no Brasil: ela é filha de brasileira e viveu em São Paulo por cerca de 10 anos.