Príncipe Harry abre processo contra grande jornal por atacar Meghan Markle

Agora a coisa ficou séria. Em um comunicado oficial, divulgado no site Sussex Official, o príncipe Harry declarou para quem quiser ler que está processando o Mail On Sunday, segundo jornal dominical mais vendido da Inglaterra, por terem atacado por meses a duquesa de Sussex, Meghan Markle. Eles são donos do famosos site Daily Mail.

No comunicado, Harry diz que ele e Meghan acreditam na liberdade de imprensa e na reportagem objetiva e confiável, e enxergam isso como uma pedra fundamental da democracia. Mas que ~um certo tabloide britânico~ encontrou em Meghan um alvo, e a atacou com uma campanha impiedosa que só cresceu no último ano, ao longo da gravidez da duquesa e após o nascimento do bebê Archie.

Harry diz que, embora eles tenham tentado manter as aparências de que estava tudo bem, ele mal pode descrever o quanto foi sofrido passar por tudo isso – especialmente porque as informações falsas publicadas pelo Mail on Sunday eram replicadas por todo o mundo como se fossem verdadeiras, e que as notícias não “morriam” no dia seguinte, pois continuavam a serem propagadas pela internet.

Como eles não conseguiam vencer o fluxo de notícias falsas, decidiram, então, processar.

O foco deste processo está na divulgação da carta que Meghan mandou para o pai, Thomas, em fevereiro de 2019, e que veio a público. Segundo Harry, o conteúdo foi publicado contra a lei e de uma maneira intencionalmente destrutiva, para manipular o público contra Meghan. Harry diz que foram omitidos frases, parágrafos e palavras.

Ele encerra o comunicado citando o caso da mãe dele, a princesa Diana, que morreu em um acidente de carro enquanto era perseguida por paparazzi: “(…) Meu maior medo é que a história se repita. Eu vi o que aconteceu quando alguém que eu amo vira uma mercadoria ao ponto de que ela não é mais tratada ou vista como uma pessoa de verdade. Perdi minha mãe e agora vejo minha mulher se tornar vítima das mesmas forças poderosas”.

Ao final do comunicado, a assessoria de imprensa do casal informa que quem está pagando pelo processo são Harry e Meghan, de maneira privada, e que qualquer ganho financeiro advindo da vitória nos tribunais será doado para uma organização anti-bullying. Vamos acompanhar.