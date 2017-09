Príncipe Harry e Obama dão boas risadas em jogo de basquete

Gente, que grande encontro! Falaram por aí, que é o pai dos sonhos com o boy dos sonhos, juntos. A gente não nega nem confirma, mas realmente Barack Obama e Príncipe Harry são os crushes de muita, muita gente! E na última sexta-feira (29) eles se encontraram em Toronto, no Canadá, para assistir a um jogo de basquete do Invictus Games.

O Invictus Games é uma competição paratlética criada pelo Príncipe Harry, em que competem veteranos de guerra que foram feridos em combate. A primeira edição aconteceu em 2014, e desde então, essa é a terceira edição dos Jogos.

Barack Obama parece ter se divertido muito com Harry, que a gente aposta que é o membro da família real mais legal de todos. Sobre o que será que eles estavam falando?