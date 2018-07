Príncipe Harry fica em saia justa após pergunta ~enxerida~ de fã

Príncipe Harry e Meghan Markle estão em uma visita oficial pela Irlanda e, quando chegaram em Dublin, capital do país, acabaram em uma saia justa divertida por causa de uma pergunta enxerida. Elaine Adam-Stewart, uma fã do casal, não perdeu tempo e questionou quando eles pretendiam ter filhos, para a surpresa do Duque de Sussex.

Em entrevista à People, ela relatou a breve conversa que teve com o britânico! “Meu marido também é ruivo e me deu cinco filhos… quando você e Meghan vão começar?”, disse a mulher.

De acordo com ela, Harry se saiu muito bem na resposta e mostrou como também pode ser o rei de responder sem dizer absolutamente nada! “Cinco crianças? São muitas”, replicou o príncipe educadamente.

Então já deu para entender que cinco crianças não estão nos planos de Harry, mas filhos, sim! Em entrevista para a BBC, ele já contou que falou sobre isso. “Eu acho que eventualmente, um passo de cada vez, nós começaremos uma família em um futuro próximo”, explicou.