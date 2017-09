Príncipe Harry basicamente fez “chifrinhos” numa foto com Melania

Sempre tem alguma coisa estranha acontecendo nos eventos nos quais Melania Trump está presente. Certa vez, por exemplo, ela foi filmada demonstrando publicamente descontentamento com algo que o marido Donald Trump tinha dito – não que seja algo muito difícil. E, bem, sem falar naquela foto esquisitíssima ao lado do Papa Francisco.

Desta vez, uma imagem ao lado do Príncipe Harry está fazendo o mundo inteiro comentar. Na imagem, tirada no último sábado(23), durante visita de ambos ao Canadá, onde acontece o Invictus Games, competição paralímpica voltada para veteranos de guerra, o príncipe faz um gesto não muito comum em fotografias com líderes mundiais.

Veja

Sim, não há dúvidas: Príncipe Harry fez o famoso “chifrinho”, o símbolo do anti-cristo, em uma foto oficial com Melania Trump. E, não, não foi apenas o ângulo ou um momento de descontração antes dos dois posarem de verdade para as câmeras.

A gravação abaixo mostra como ele QUIS ser fotografado com as mãos dentro do paletó dessa forma.

WATCH: First lady Melania Trump meets with Prince Harry at Invictus Games in Toronto https://t.co/UsBWNODOxK — NBC News (@NBCNews) September 23, 2017

Zoação ou apenas um desconforto? Bem, as teorias de conspiração na internet vão ter assunto por muuuuito tempo…