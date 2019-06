Príncipe Louis dá tchauzinho e rouba a cena no Trooping the Colour

A aguardada primeira aparição do príncipe Louis, na varanda do Palácio de Buckingham, durante o Trooping the Colour 2019, aconteceu!

O evento, que comemora o aniversário da rainha Elizabeth, reúne filhos, netos e bisnetos da monarca em uma grande celebração, que culmina com o famoso momento da varanda, quando eles se juntam para assistir ao sobrevoo dos aviões da RAF, força aérea britânica.

Mas antes mesmo desse momento, Louis já brilhou. Colado em uma das janelas do palácio, espiando junto com os irmãos Charlotte e George, ele deu um tchauzinho para os fotógrafos.

Ora no colo da mamãe Kate Middleton, ora com o papai príncipe William, Louis fez uma estreia bem marcante. Primeiro, ele apareceu fazendo umas caretas muito fofas – talvez ele tenha se incomodado com a luz do sol, ou com o barulho da multidão?

Depois, ele deu um tchauzinho bastante empolgado.

Sábado em plena aula só queria a empolgação do Prince Louis ❤️😆 pic.twitter.com/kXt7r4bVsZ — Sophia. (@de_shophia) June 8, 2019

Imaginamos que as crianças da realeza treinam dar tchauzinho em casa, afinal de contas eles vão ter de fazer isso durante a vida todinha, né?

Com um lookinho muito muito fofo, de bermuda azul e camisa branca com detalhes azuis, o príncipe Louis estava parecido com o irmão, George, no batizado da irmã deles, Charlotte. Lembram?

A gente acha que o príncipe Louis tem todo o carisma necessário para brilhar nessa família. Queremos mais!